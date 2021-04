Communiqué de presse Paris, 28 avril 2021 à 18h00 Activité du 1er trimestre 2021 : revenus en progression de +12% à périmètre comparable Groupe Gorgé réalise une performance solide au 1er trimestre 2021, enregistrant un chiffre d'affaires de 64 M€, en croissance dans les 3 pôles d'activités à périmètre comparable. (en millions d'euros) T1 2020 T1 2021 variation variation organique Drones & Systèmes 22,6 27,2 +20,8% +20,8% Ingénierie & Systèmes de protection 20,7 20,0 -3,4%1 +4,5% Impression 3D 15,5 16,6 +7,4% +7,4% Structure et éliminations intra-groupe -0,2 -0,2 n.s. n.s. Chiffres d'affaires consolidé 58,5 63,6 +8,8% +11,8% Carnet de commandes à fin de période 601,7 612,2 +1,7% +3,8% Drones & Systèmes : très forte croissance des revenus de l'activité robotique Le chiffre d'affaires est en forte progression de plus de 20% grâce au changement de dimension de cette activité depuis 2019. Le premier moteur de cette croissance est la montée en puissance du projet d'envergure avec les marines belge et néerlandaise dans la chasse aux mines sous-marines, dont la contribution a plus que doublé en un an. Les nombreux autres contrats de robotique remportés, ainsi que le services récurrents associés (maintenance, pièces de rechange, etc.) contribuent également à la hausse des revenus. Ces projets concernent notamment la modernisation des équipements de plusieurs marines en Europe et en Asie. Enfin, l'activité liée au secteur de l'aéronautique poursuit sa trajectoire de reprise progressive, bénéficiant de la diversification géographique de ses clients, notamment en Asie où le trafic aérien reprend. L'exécution du contrat belgo-néerlandais se déroule comme prévu et une nouvelle étape a été franchie au 1er trimestre avec le succès des essais en mer du sonar UMISAS développé par le groupe depuis 2014. Ce dernier va ainsi entrer en phase de production afin d'être intégré dans les drones A18-Met T18-M(drones sous-marinsdédiés à la détection et à l'identification des mines ; lien vers le communiqué de presse dédié). 1 La baisse à périmètre courant des revenus est due à la cession de la société Van Dam, cédée en juillet 2020

Ingénierie & Systèmes de protection : revenus en hausse de +4,5% à périmètre comparable La dynamique de ce pôle est tirée par l'activité de conseil en ingénierie et technologies, dans laquelle Groupe Gorgé s'est renforcée l'an passé, qui enregistre une très forte croissance ce trimestre. Cette accélération fait pourtant suite à une forte progression de revenus en 2020. Les activités de protection des sites à risques (protection incendie et portes techniques pour les sites nucléaires) réalisent un chiffre d'affaires relativement stable par rapport au 1er trimestre 2020. Dans ces dernières, la bonne dynamique commerciale se poursuit, comme en témoigne la prise de commandes de 22 M€ ce trimestre. Impression 3D : forte croissance des revenus dans les deux divisions Ce pôle réalise un bon trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 17 M€. Le groupe poursuit ainsi sa trajectoire de croissance grâce à une bonne performance de ses deux divisions Systems et Products. La division Systems, comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés, réalise un chiffre d'affaires en progression de +6% et efface ainsi l'impact de la crise sanitaire en 2020. Cette performance est notamment due à la dynamique des ventes des logiciels et des matières, qui ont toutes deux généré des revenus records pour un 1er trimestre. La progression des revenus de l'activité Logiciels est le résultat direct du renforcement de l'expertise de du groupe dans ce domaine depuis 2018, le groupe s'affirmant désormais comme l'un des principaux intégrateurs de logiciels de modélisation 3D pour l'industrie. Les revenus récurrents de l'activité Matières sont en croissance continue depuis plusieurs années, bénéficiant de l'accroissement du parc d'imprimantes installées et de l'augmentation de la capacité de production l'an passé. La division Products, comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales, enregistre une croissance de près de 10%. Cette progression est principalement due à la reprise très dynamique des activités médicales (+23% par rapport au 1er trimestre 2020), qui s'étaient arrêtées mi-mars l'an passé. Les applications d'impression 3D dans le domaine de l'audiologie ont notamment connu un fort succès avec un 1er trimestre record. Cette performance récompense ainsi les orientations stratégiques prises en 2018 pour créer le leader français et l'un des leaders européens de l'embout auriculaire sur-mesure. Perspectives : une trajectoire de croissance bien enclenchée Outre la forte croissance des revenus, la dynamique commerciale s'est poursuivie ce trimestre. Le carnet de commandes à exécuter sur les prochaines années s'établit ainsi à 612 M€ à fin mars, en croissance de 4% par rapport à l'année précédente. Cette performance conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement. Les activités de haute technologie dans lesquelles le groupe s'est renforcé ces dernières années constituent des moteurs de croissance des revenus, à l'instar de la robotique, de l'impression 3D et du conseil en ingénierie et technologies. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés. Le très bon premier trimestre 2021 confirme ainsi la pertinence des orientations stratégiques et la trajectoire de croissance des revenus à court et moyen terme. Au deuxième trimestre, la progression du chiffre d'affaires devrait rester soutenue. 2

A propos du Groupe Gorgé Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020. Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

