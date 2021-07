Communiqué de presse 28 juillet 2021 à 18h00 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 : une forte croissance organique de plus de 50% dans les 3 pôles d'activités Groupe Gorgé réalise un chiffre d'affaires de 72 M€ au 2ème trimestre 2021 en croissance de +52% à périmètre comparable. Cette progression est portée par une bonne dynamique dans les 3 pôles avec plusieurs moteurs de croissance : La hausse des revenus générés par la robotique , atteignant un niveau record pour un 2 ème trimestre (+54%),

, atteignant un niveau record pour un 2 trimestre (+54%), L'accélération de la croissance en Impression 3D portée par la reprise et la pertinence des orientations stratégiques (+54%),

portée par la reprise et la pertinence des orientations stratégiques (+54%), La montée en puissance du Conseil en Ingénierie qui poursuit sa trajectoire de développement (+93%),

qui poursuit sa trajectoire de développement (+93%), La bonne tenue des revenus des activités de Protection de sites à risques (+46% de croissance organique). 2ème trimestre 1er semestre (en millions d'euros) T2 2020 T2 2021 Variation Variation S1 2020 S1 2021 Variation Variation organique1 organique1 Drones & Systèmes 20,5 31,5 +54% +54% 43,1 58,8 +36% +36% Impression 3D 11,4 17,5 +54% +54% 26,8 34,1 +27% +27% Ingénierie & Systèmes de protection 17,8 23,3 +31% +51% 38,5 43,3 +13% +25% Structure et éliminations intra-groupe -0,2 -0,5 n.s. n.s. -0,4 -0,7 n.s. n.s. Chiffres d'affaires consolidé 49,5 71,9 +45% +52% 108,0 135,5 +25% +30% Carnet de commandes à fin de période 617 601 -2,7% -0,7% 1 La variation de périmètre concerne le pôle Ingénierie & Systèmes de protection en raison de la cession de la société Van Dam en juillet 2020. Fort de ce bon début d'année, Groupe Gorgé enregistre une croissance organique de +30% au 1er semestre. 1

Drones & Systèmes : hausse des revenus générés par la robotique Le chiffre d'affaires est en forte progression grâce au succès de plusieurs types de drones : d'une part, le contrat d'envergure avec les marines belge et néerlandaise, dont la contribution augmente fortement cette année, et d'autre part les ventes de drones pour d'autres clients, à la fois dans le domaine de la guerre des mines sous-marines mais aussi pour d'autres applications dans lesquelles l'expertise du groupe est tout aussi importante. Ces deux domaines de l'activité sont en croissance de plus de 60% chacun ce trimestre par rapport à l'an passé. À titre d'exemples, des avancées notables ont été réalisées avec plusieurs partenaires du groupe : Le franchissement du 1er jalon du projet de modernisation des chasseurs de mines de la marine lettonne avec le système UMIS. Ce contrat de 20 M€ remporté en 2020 va entrer en phase d'assemblage au 3ème trimestre 2021 ainsi que prévu. Le succès des premiers essais en mer du drone sous-marin Ulyx, nouveau joyau technologique de la flotte océanographique française opérée par l'Ifremer. Ulyx est le 1er drone pouvant effectuer une mission de 24 à 48 heures à 6 000 mètres de fond en toute autonomie. Il sera opérationnel pour ses premières missions scientifiques au cours de l'année 2022 (lien vers la vidéo). Plusieurs ventes de ROVs (Remotely Operated Vehicles) pour différentes applications telles que la recherche océanographique, pour l'Institut national de l'université de Taiwan, ou les opérations de sauvetage sous-marines, pour la ville de Genève. Par ailleurs, Groupe Gorgé a annoncé sa participation au programme européen Atlantis visant à répondre aux besoins d'inspection par des ROVs des sites éoliens offshore. La poursuite des projets de drones terrestres et aériens pour plusieurs clients européens et internationaux, dont le robot Iguana, le modèle le plus récent au sein de la gamme d'UGV du Groupe (Unmanned Ground Vehicles). Par ailleurs, l'activité aéronautique poursuit son rythme de reprise progressive dans un contexte de déplacements internationaux encore restreints. Pour rappel, cette activité avait été redimensionnée en 2020 afin d'être profitable au niveau d'activité actuel. Impression 3D : accélération de la croissance portée par la reprise et la pertinence des orientations stratégiques Le pôle Impression 3D réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 17 M€, en croissance de +54%. Cette performance est le résultat combiné d'un effet de base favorable, de l'accélération du rythme de la reprise et de la surperformance des activités dans lesquelles le groupe s'est renforcé ces dernières années. 2

trimestre et le meilleur 1 er semestre de son Division Systems : un 2ème trimestre record avec une croissance de +60% La division Systems (comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés) dépasse son niveau de revenus de 2019 de +4% et réalise à la fois le meilleur 2ème histoire. Les ventes de machines, en forte progression de plus de 100% ce trimestre, connaissent une reprise progressive. Par ailleurs, la trajectoire de croissance des activités Matières et Software est bien enclenchée et s'accélère au 2ème trimestre. Ces deux activités avaient déjà fait preuve de résilience l'an passé grâce au profil récurrent de leurs revenus. Elles affichent une croissance totale supérieure à 40% ce trimestre par rapport à l'an passé et génèrent ainsi un niveau record de chiffre d'affaires. Division Products : une reprise dynamique avec une progression de +51% La division Products (comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales) enregistre un chiffre d'affaires de 6,4 M€, en croissance de 51%. Cette progression s'explique par un effet de base favorable, un effet de rattrapage de l'activité et par le rythme de reprise soutenu de cette division qui continue de s'accélérer avec la levée des restrictions. La performance solide de cette division est tirée par les activités médicales (croissance supérieure à 100% sur un an), et notamment l'audiologie qui réalise un trimestre et un semestre records, dépassant son niveau d'avant crise. Groupe Gorgé a réorganisé cette activité en 2020 avec la fusion de trois sociétés sous la bannière Interson-Protac pour créer le leader français de l'embout auriculaire sur-mesure. Le groupe commence ce semestre à bénéficier de la hausse de l'activité grâce au remboursement intégral des aides auditives par la Sécurité Sociale, couplée à l'adoption croissante par les audiologistes de solutions d'impression 3D. Ingénierie & Systèmes de protection : revenus en hausse de +51% à périmètre comparable La dynamique de ce pôle est tirée par l'activité de Conseil en ingénierie et technologies dont la progression s'accélère significativement en 2021. Cette activité, qui était déjà en croissance en 2020, a quasiment doublé ses revenus ce trimestre (+93% par rapport à l'an passé). Les activités de protection des sites à risques (protection incendie et portes techniques pour les sites nucléaires), qui sont plus matures et à densité technologique moins importante, poursuivent leur développement avec un niveau de chiffre d'affaires qui dépasse celui de 2019 (+46% de variation organique ce trimestre par rapport à l'an passé). Bonne visibilité grâce au carnet de commandes et perspectives de croissance nettement favorables Un carnet de commandes de 600 M€ bien renouvelé La dynamique commerciale a permis de renouveler le carnet de commandes, qui reste stable par rapport à la même période l'an passé (-0,7% à périmètre comparable). Cette performance est d'autant plus positive qu'elle se place dans un contexte de reprise économique et de réouverture des frontières encore partielle, retardant les décisions d'investissement. Avec plus de 600 M€ de commandes sécurisées pour les prochaines années, soit l'équivalent de 2,6 années de chiffre d'affaires, Groupe Gorgé bénéficie d'un socle de revenus solides et d'un bon niveau de visibilité pour l'avenir. Le Groupe se place ainsi dans de bonnes conditions pour renforcer ses moteurs de croissance, en développer de nouveaux et réitérer ainsi les succès passés du Groupe. 3

Point sur l'avancement du programme australien pour la chasse aux mines robotisée Au cours du 2ème trimestre, Groupe Gorgé a franchi une nouvelle étape avec la signature d'un protocole d'accord avec la société australienne Total Marine Technology (TMT) pour répondre à l'appel d'offres de la marine australienne portant sur le renouvellement de ses moyens de chasse de mines avec des solutions robotisées. Le Groupe établit ainsi un partenariat stratégique avec un acteur local spécialisé en équipements robotiques dédiés aux environnements maritimes sévères (lien vers le communiqué dédié). Le programme MCM australien est en bonne voie, avec un appel d'offres attendu pour le 4ème trimestre 2021 et une introduction de la capacité opérationnelle en 2023/2024. La marine australienne a évoqué un budget de A$3,3 à A$5 milliards (€2,1 à €3,2 milliards) pour les futurs navires de lutte anti-mines et bâtiments hydrographiques. Fort de ce partenariat local, de ses relations depuis plus de vingt ans avec la marine royale australienne et de sa solution de drones unique sur le marché, Groupe Gorgé met tout en œuvre pour proposer à l'Australie dans le cadre de ce programme la solution la plus performante et la plus avancée d'un point de vue technologique. Une accélération de la stratégie de développement en Impression 3D avec le retour de la dynamique de croissance externe Au début du 3ème trimestre, Groupe Gorgé a relancé une dynamique de croissance externe en Impression 3D en pénétrant une nouvelle zone géographique pour sa division Products. Le groupe a annoncé l'acquisition de 100% de la société Creabis, spécialiste allemand dans le service d'impression 3D de matières plastiques (lien vers le communiqué dédié). La taille du nouvel ensemble, avec un parc d'une cinquantaine d'imprimantes, permet de créer l'un des plus importants services d'impression 3D d'Europe. La société se renforce également sur le marché allemand, principal moteur industriel de l'Europe, qui constitue un terreau fertile pour l'activité de service d'impression 3D grâce à son réseau de PME et d'ETI industrielles très développé. Groupe Gorgé y est d'ailleurs déjà présent à travers son activité de fabrication de Matières, qui a connu une très forte croissance depuis son acquisition en 2014. La performance du 2ème trimestre et du 1er semestre conforte Groupe Gorgé dans son positionnement et ses ambitions de développement à court et moyen terme. Les activités de haute technologie dans lesquelles le groupe s'est renforcé ces dernières années constituent des moteurs de croissance des revenus, à l'instar de la robotique, de l'impression 3D et du conseil en ingénierie et technologies. Sur chacune de ses activités, Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés, un socle de revenus solides et des opportunités de croissance. Au deuxième semestre, la progression du chiffre d'affaires devrait rester soutenue. 4

Prochain rendez-vous financier : publication des résultats du premier semestre 2021 le 16 septembre après bourse.

28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2021