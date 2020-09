GROUPE GORGE : anticipe un redressement de son chiffre d'affaires au second semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé a fait état d'une perte nette (part du groupe) de 10 millions d'euros au premier semestre de son activité 2020 contre une perte de 2,1 millions un an auparavant. L'Ebitda du groupe industriel est en recul de 50,4% à 7,1 millions d'euros. La marge Ebitda ressort en repli de 390 points de base à 6,6%. Pour sa part, le résultat opérationnel est négatif à -14,3 millions d'euros contre un résultat opérationnel nul au premier semestre 2019.Le chiffre d'affaires semestriel, fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19 et l'impact du confinement sur l'activité, est en décroissance de 20,2% en données publiées et en comparables à 108 millions d'euros, dont un recul de 35,2% au deuxième trimestre.Le carnet de commandes (fin de période) s'élève à 617,3 millions contre 641,2 millions d'euros un an plus tôt, correspondant à un repli de 3,7%. Le carnet de commande est en revanche en hausse de 2,6% par rapport au 31 mars 2020.La trésorerie disponible de la société s'élève à 80,2 millions d'euros au 30 juin 2020.En terme de perpectives, le groupe précise qu'il est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement du chiffre d'affaires au second semestre 2020, tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l'environnement sanitaire et macroéconomique.