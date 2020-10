GROUPE GORGE : confiant dans l'avenir malgré le repli de son activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe Gorge a publié un chiffre d'affaires de 54,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en repli de 5% sur un an à périmètre comparable et de 9,3% en données publiées. Le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté affiche un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros, en baisse de 1,5 million d'euros, Alors que le pôle Protection des Installations à Risques a connu un rebond de 4,9% à données comparables à 19,8 millions d'euros. Le pôle impression 3D a reculé en revanche de plus de 18% à 13,1 millions d'euros. Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes atteint 614,9 millions (-1,4%).Le Groupe se dit confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement de son chiffre d'affaires au second semestre 2020. Il ajoute que sa situation financière et sa trésorerie disponible lui permettent de poursuivre sereinement ses "développements ambitieux".