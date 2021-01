GROUPE GORGE : grosse commande pour le Pôle Ingénierie et systèmes de protection

Groupe Gorgé a reçu dans les derniers jours de l'année 2020 la notification de la plus importante commande de son histoire dans l'activité de protection incendie. Le groupe s'est vu confier un contrat de près de 7 millions d'euros pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers (installation fixe d'extinction automatique à eau) d'Europe. Cette prestation, qui sera réalisée sur deux ans, consiste en la pose de 20000 sprinklers sur 4 bâtiments.



Cette commande est accompagnée de prestations de services de maintenance, déjà réalisées sur le site depuis plusieurs années, illustrant l'importante récurrence de cette activité dont la maintenance représente près de 50% du chiffre d'affaires.



Cette commande s'inscrit dans un contexte commercial particulièrement dynamique qui aura permis à cette activité, qui représente près de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, de rattraper le retard commercial pris au premier semestre et de finalement dépasser le niveau de prise de commandes de 2019.