GROUPE GORGE : le bon second semestre n'a pas suffi à sauver l'exercice

Groupe Gorge a publié une perte pour le compte de l'exercice 2020 de 5,8 millions d'euros, après un bénéfice de 20,9 millions en 2019. Le résultat opérationnel est dans le rouge de 9 millions d'euros, contre +4,9 millions un an plus tôt, malgré un second semestre de croissance (5,2 millions d'euros en 2020, contre 4,9 millions en 2019). L'EBITDA a reculé de 22% en organique à 24,1 millions d'euros, pour une marge de 10,4% (-1,1 point). Enfin, le chiffre d'affaires atteint pour sa part les 231,1 millions d'euros, en baisse de 14% en organique.



Le carnet de commande est en revanche en hausse de 3% à 623,2 millions d'euros.



Le spécialiste de l'impression 3D, des drones et des systèmes de protection proposera à l'Assemblée générale du 18 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action en numéraire, stable par rapport à l'an passé.





Groupe Gorge se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021, proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 millions d'euros. "Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le 1er semestre 2021", ajoute l'industriel.