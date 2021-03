GROUPE GORGE : table sur une croissance organique de 15% en 2021

Le Groupe Gorgé grappille 0,13% à 15,94 euros par action. Lors de la présentation de ses résultats annuels 2020, l'industriel de robotique et d'impression 3D a fait part d'une nette amélioration de sa rentabilité au second semestre, au cours duquel il a notamment vu sa marge d'EBITDA se redresser significativement à 13,8% (+1,3 point de pourcentage sur un an). Le résultat d'exploitation a lui aussi progressé, de 5,5% à périmètre comparable par rapport au second semestre 2019, à 6,8 millions d'euros.



Insuffisant malgré tout pour sauver un exercice fortement affecté par la crise sanitaire au cours du premier semestre. Groupe Gorgé a ainsi publié une perte pour l'ensemble de 2020 de 5,8 millions d'euros, après un bénéfice de 20,9 millions en 2019.



Le résultat opérationnel est ressorti lui aussi dans le rouge, de 9 millions d'euros, contre +4,9 millions un an plus tôt, en dépit d'un second semestre de croissance (5,2 millions d'euros en 2020, contre 4,9 millions en 2019). L'EBITDA a quant à lui reculé de 22% en organique à 24,1 millions d'euros, pour une marge de 10,4% (-1,1 point).



Enfin, le chiffre d'affaires atteint pour sa part les 231,1 millions d'euros, en baisse de 14% en organique. En revanche, le carnet de commande est en hausse de 3% à 623,2 millions d'euros.



En outre, le spécialiste de l'impression 3D, des drones et des systèmes de protection proposera à l'Assemblée générale du 18 juin 2021 la distribution d'un dividende de 0,32 euro par action en numéraire, stable par rapport à l'an passé.



Groupe Gorgé se donne un objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021 proche de 15% à périmètre comparable, soit près de 265 millions d'euros. "Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaitre une forte amélioration, et ce dès le premier semestre 2021", ajoute l'industriel.