Gorgé : commande importante dans le nucléaire

Groupe Gorgé, à travers sa filiale Baumert, annonce la signature d'une commande d'un montant total de plus de 40 millions d'euros, pour la fourniture de portes sécuritaires pour la centrale nucléaire de Hinkley Point C, au Royaume Uni.



Ce contrat concerne plus de 3.000 portes qui seront livrées sur les cinq prochaines années et s'appuie majoritairement sur la nouvelle gamme AGIL. Il fait suite à une première commande déjà significative remportée en mai 2017 sur la même centrale.



'Cette commande, générant des revenus qui s'étaleront jusqu'en 2027, permet d'assurer la pérennité de Baumert et de viser un retour à la profitabilité', souligne-t-il, rappelant que les portes techniques pour le nucléaire sont classées en activités non poursuivies.



