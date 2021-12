Gorgé : distribution d'actions Prodways réglée le 22 décembre

Groupe Gorgé bondit de 16% après l'annonce que la distribution en nature des actions Prodways Group à ses actionnaires sera réglée le 22 décembre, le coupon ayant été détaché ce jour, à la suite de l'approbation de cette opération lors de l'AGM du 14 décembre.



Le nombre global d'actions Prodways Group attribuées aux actionnaires de Groupe Gorgé ressort ainsi à 25.817.523 et le ratio global d'attribution au titre de la distribution exceptionnelle, à trois actions Prodways pour deux actions Gorgé.



Pour rappel, l'opération a pour finalité de scinder l'activité impression 3D dans un souci d'accroitre la lisibilité de Groupe Gorgé et améliorer sa valorisation. A l'issue de l'opération, il détiendra 5,95% du capital social et 10,27% des droits de vote de Prodways.



