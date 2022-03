Gorgé : en négociations pour l'acquisition d'iXblue

Groupe Gorgé annoncé vendredi soir être entré négociations exclusives avec les actionnaires d'iXblue en vue de réaliser l'acquisition de 100% de son capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros.



L'opération permettra de rapprocher iXblue et ECA Group, sa filiale de robotique autonome, et ainsi de 'créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la défense, du spatial et des opérations maritimes'.



iXblue a réalisé environ 138 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 27 millions d'EBITDA en 2021. L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et pourrait être finalisée dans un délai de trois à six mois environ.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.