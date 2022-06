Gorgé : nouvelle usine ECA inaugurée à Ostende

Groupe Gorgé annonce que sa filiale ECA a inauguré le 10 juin sa nouvelle usine à Ostende, en Belgique, nouveau jalon dans le programme phare de chasse aux mines sous-marines avec les marines belge et néerlandaise, dans le respect du calendrier et du budget prévus.



Les centaines de drones maritimes commandés par ces deux marines y seront assemblés et maintenus en état opérationnel dans cette installation. La production commencera en septembre 2022 et la première Toolbox complète sera livrée à la marine belge en 2024.



Au total, 12 systèmes robotisés complets seront livrés dans les prochaines années pour ce programme, qui représente plus de 500 millions d'euros de revenus pour le groupe sur sa durée totale. Le site servira aussi les autres contrats et clients potentiels d'ECA.



