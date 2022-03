Gorgé : projet de désengagement d'une activité

En marge de la publication de ses résultats annuels, Groupe Gorgé fait part du projet de désengagement de son activité de fabrication et de pose de portes techniques pour le secteur du nucléaire, portée par la filiale Baumert, nouvelle étape dans sa simplification.



'Cette division ne réalise quasiment pas de synergies avec les autres activités du groupe et connait des difficultés depuis plusieurs années. Les perspectives de la construction de nouveaux réacteurs en France ne devraient pas apporter de chiffre d'affaires avant 2028', explique-t-il.



Le projet de désengagement de cette activité, qui contribue négativement au résultat, permet de renforcer matériellement le profil de rentabilité de Groupe Gorgé. Les modalités de ce désengagement seront communiquées dès que ce projet sera suffisamment avancé.



