Groupe Gorge : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du pôle est en progression de +1,7% par rapport au 30 juin 2020 et reste à un niveau élevé de 539,7 millions d'euros. Les prises de commandes sont en hausse de +87,9% par rapport au troisième trimestre 2019. Elles bénéficient d'un nouveau contrat de plus de 20 millions d'euros pour la marine lettone dans le domaine de la chasse aux mines.

Avec un chiffre d'affaires en recul de 5,0% à périmètre comparable et de 9,3% en données publiées, Groupe Gorgé connaît au troisième trimestre 2020 une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre 2020 avec notamment le retour à la croissance du pôle Protection des Installations à Risques et de l'activité Robotique du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté. Groupe Gorgé réalise sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 162,3 millions d'euros, en recul de 16,9%. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en baisse de 15% par rapport à la même période de 2019. Le Groupe témoigne depuis le début de l'année d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire.

Le Groupe a annoncé ce trimestre son projet de se renforcer dans ce pôle à travers un projet de fusion-absorption d'ECA par Groupe Gorgé. Ce projet est précédé d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions d'ECA dans le cadre de son programme de rachat d'actions. L'OPAS portant sur 10% du capital est ouverte depuis le 16 octobre 2020 et sera close le 29 octobre au soir. L'AMF et Euronext Paris publieront l'avis de résultat de l'offre le 4 novembre 2020. Retrouvez les communiqués de presse relatifs à ces opérations sur le site internet de Groupe Gorgé, rubrique « Communiqués de presse ».

Dans le pôle Protection des Installations à Risques, le troisième trimestre 2020 marque un net rebond de l'activité avec un chiffre d'affaires en hausse de +4,9% à données comparables. L'ensemble des activités du pôle ont connu une forte amélioration au troisième trimestre, illustrant la résilience de ces activités. Le Groupe a finalisé le recentrage du pôle avec le rapprochement capitalistique de Van Dam et son concurrent InterDam début juillet. La conclusion de cette opération générera une plus-value de l'ordre de 3 millions d'euros au second semestre. L'activité Nucléaire enregistre une croissance à deux chiffres et vient de remporter un nouveau contrat de plus de 6 millions d'euros pour la fourniture de portes spéciales dans le cadre d'un projet de construction de centrale nucléaire en Asie Occidentale. L'activité de conseil en ingénierie s'est développée ce trimestre avec le lancement de StedY, une offre de service digitale qui repense le métier de conseil en ingénierie et technologies.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du pôle est de 70,3 millions d'euros, en progression de +3,2% par rapport au 30 juin 2020 à données comparables, notamment grâce à la bonne dynamique commerciale dans le Nucléaire.

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires du pôle Impression 3D s'établit à 13,1 millions d'euros. Après un deuxième trimestre 2020 fortement impacté par la crise sanitaire, le pôle a amorcé un redressement de l'activité au troisième trimestre 2020 avec un recul limité à -2,9 millions d'euros sur la période. Le pôle est affecté par l'attentisme des clients industriels dans l'activité de distribution de logiciels et de vente de machines. Cependant, la bonne utilisation du parc installé de machines permet une bonne performance dans les ventes de matières. Les activités médicales (audiologie, podologie et dentaire), fortement pénalisées par la fermeture totale des cabinets des praticiens pendant le confinement, ont confirmé leur reprise et se sont rapprochées d'un niveau normatif au cours du trimestre.

Perspectives 2020

Tout en restant prudent compte tenu des incertitudes liées à l'environnement sanitaire et macroéconomique, le Groupe est confiant dans ses perspectives et anticipe un redressement de son chiffre d'affaires au second semestre 2020. Les marchés finaux de Groupe Gorgé sont diversifiés et ne devraient pas être les plus durablement affectés par la crise actuelle, à l'exception de l'aéronautique civile (qui contribue pour moins de 10 % au chiffre d'affaires du Groupe). La situation financière du Groupe et sa trésorerie disponible lui permettent de poursuivre sereinement ses développements ambitieux.

