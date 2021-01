Groupe Gorge : Commande de près de 7M pour le Pôle Ingénierie et systèmes de protection

Communiqué de presse

Paris, 11 janvier 2021 à 8h35

Commande de près de 7M€ pour le Pôle Ingénierie et systèmes de protection

Groupe Gorgé annonce avoir reçu dans les derniers jours de l'année 2020 la notification de la plus importante commande de son histoire dans l'activité de protection incendie. Le groupe s'est vu confier un contrat de près de 7 M€ pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers d'Europe. Cette prestation, qui sera réalisée sur deux ans, consiste en la pose de 20 000 sprinklers sur 4 bâtiments. Cette commande est accompagnée de prestations de services de maintenance, déjà réalisées sur le site depuis plusieurs années, illustrant l'importante récurrence de cette activité dont la maintenance représente près de 50% du chiffre d'affaires.

Cette commande s'inscrit dans un contexte commercial particulièrement dynamique qui aura permis à cette activité, qui représente près de 45 M€ de chiffre d'affaires annuel, de rattraper le retard commercial pris au premier semestre et de finalement dépasser le niveau de prise de commandes de 2019.

À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie

près de 2000 collaborateurs dans 7 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros en 2019.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE)

