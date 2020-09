Groupe Gorge : ECA Group remporte un contrat de plus de 20M pour la modernisation de chasseurs de mines qui seront équipés de son système de drones UMIS

Communiqué de presse

Paris, le 28 septembre 2020, 08h00

ECA Group remporte un contrat de plus de 20M€ pour la modernisation de chasseurs de mines qui seront équipés de son système de drones UMIS

l'issue d'une compétition internationale, ECA Group vient de se voir attribuer un contrat de plus de 20M€ pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines de la marine lettone équipée de chasseurs de mines conventionnels acquis auprès de la marine hollandaise en 2006. Les livraisons des navires ainsi que d'un centre informatique de traitement de données (MWDC - Mine Warfare Data Center) seront effectuées successivement en 2021, 2023 et 2024.

Ce nouveau succès fait suite au contrat remporté en 2019 en consortium avec Naval Group, Belgium Naval & Robotics, pour la fourniture de systèmes de drones (Toolbox) UMISTM (Unmanned Mine Countermeasures Integrated System) aux marines belge et hollandaise pour un montant d'environ 450M€ pour les drones. Ce contrat était le premier au monde pour des navires neufs équipés de Toolbox et constitue un saut technologique pour le déminage sous-marin.

Dans le cadre de ce contrat, ECA Group fournira à la marine lettone une solution innovante pour la modernisation de chasseurs de mines existants, en proposant de remplacer le système conventionnel à base de sonar de coque pour la détection des mines par un système de drones réduit constitué de drones sous-marinsAUV A18-Mpour la détection et de robots sous-marinsSeascan MK2et K-STERCpour l'identification et la neutralisation des mines. ECA Group effectuera les modifications des navires avec le soutien de sa filiale Mauric, spécialisée en architecture navale, et de partenaires lettons, pour installer ces systèmes modernes de chasse aux mines. À l'issue du contrat, la marine lettone sera ainsi capable de réaliser des opérations de déminage sous-marin sans faire entrer le navire dans le champ de mines (concept Stand-Off). Ce contrat, comme tous les contrats d'équipements en guerre des mines, générera également de la maintenance et des ventes de consommables sur une période de 10 à 20 ans.

La marine lettone va faire l'acquisition d'une version compacte du système UMISTM. Le système UMISTM d'ECA Group étant modulaire, la marine pourra dans le futur compléter son système de drones au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, tout en gardant la compatibilité avec les équipements existants modernisés et les nouveaux drones intégrés.

Si de nombreuses marines vont acheter des navires de déminage neufs équipés de Toolbox dans les prochaines années, beaucoup d'entre elles ont également des navires de chasse aux mines dont la durée de vie peut être prolongée ou vont faire l'acquisition de chasseurs de mines d'occasion. Ces dernières sont alors intéressées par une solution de modernisation leur permettant de bénéficier du niveau de performance des drones les plus récents et de passer ainsi en opération de déminage Stand-Off qui permet de renforcer la sécurité pour les équipages et le navire.

Avec ce contrat, ECA Group se développe dans le marché de la rénovation à mi-vie des systèmes de chasse aux mines des navires. Dans le cas de la Lettonie, il s'agit de chasseurs de mines tripartite Alkmaar acquis auprès de la marine néerlandaise. La solution retenue par la Lettonie permet donc de donner un nouveau potentiel à ces navires.