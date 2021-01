Groupe Gorge : Nouvelle identité et ambitions 2021 Finalisation de la réorganisation de Groupe Gorgé

Communiqué de presse

Paris, 7 janvier 2021 à 7h30

Nouvelle identité et ambitions 2021

Finalisation de la réorganisation de Groupe Gorgé

Groupe Gorgé dévoile sa nouvelle identité de marque, reflet de 30 ans d'expertise technologique. Construite autour des trois valeurs clés du Groupe - l'ambition, l'énergie d'entreprendre et l'efficience - qui font la force et la singularité de Groupe Gorgé, elle exprime sa capacité être à l'affut des transformations industrielles et à aider ses clients à relever les défis technologiques.

Groupe Gorgé lance cette nouvelle identité de marque dans un contexte de croissance continue, de succès commerciaux majeurs et de profondes mutations du Groupe au cours des dernières années, marquées le 30 décembre 2020 par la réalisation de la fusion-absorption de sa filiale ECA.

Cette opération est la conclusion d'un processus de recentrage initié il y a 18 mois sur ses métiers à haut contenu technologique. Les effets positifs de cette organisation plus efficiente des différents pôles seront visibles dès 2021.

Les pôles ont été renommés à cette occasion :

Drones & Systèmes (filiale ECA Group)

(filiale ECA Group) Ingénierie & Systèmes de Protection (filiales Baumert, Vigians, Seres Technologies et StedY)

(filiales Baumert, Vigians, Seres Technologies et StedY) Impression 3D (filiale Prodways Group)

Dans son pôle Drones & Systèmes (ECA Group), le Groupe s'attend à bénéficier de la montée en charge significative du projet de chasse aux mines pour les marines belge et néerlandaise. L'activité aéronautique retrouvera une exploitation équilibrée dès 2021 grâce au plan de restructuration mis en œuvre en 2020 et à sa diversification dans les véhicules à guidage autonomes (AGV). La croissance du chiffre d'affaires du pôle devrait être ainsi la plus forte depuis plus de 10 ans.

Dans le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, la résilience des activités Protection Incendie France et Portes Techniques accompagnera la croissance à deux chiffres attendue dans l'Ingénierie, notamment portée par le lancement de StedY (conseil en ingénierie et technologies). Le contexte commercial favorable se poursuit et devrait connaitre des développements favorables en tout début d'année.

Le pôle Impression 3D (Prodways Group) devrait profiter des effets de la réorganisation majeure de son activité machines engagée depuis 18 mois et dont les effets ont été jusqu'à présent masqués par la crise de la Covid-19.

Groupe Gorgé précisera ses perspectives de croissance soutenue en 2021 à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel le 25 février 2021.