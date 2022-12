Groupe Gorgé Sa : Assemblée Générale Mixte du 8 décembre 2022 : résultats des votes

Communiqué de presse

Paris, 9 décembre 2022

En application de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, EXAIL TECHNOLOGIES SA (nouveau nom de Groupe Gorgé) informe ses actionnaires sur le résultat des votes émis lors de son Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire du 8 décembre 2022 :

Les 99 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour l'ensemble des résolutions possédaient 12.500.792 actions représentant 19.972.216 droits de vote.

Pour Voix

% Contre Voix

% Abst. Voix

% Résultat 1. Rapport du Conseil d'Administration, rapport spécial des Commissaires aux Comptes et rapport de CROWE HAF, représenté par Olivier Grivillers, expert indépendant – Approbation de la cession du pôle Ingénierie et Système de Protection 5.110.231[1]

99,99 % 490

0,01 % - Adoptée 2. Nomination de la société – Julie Avrane – Clear Direction SAS, en qualité d'Administratrice 19.709.772

98,69 % 29 140

0,14 % 233 304

1,17 % Adoptée 3. Nomination de Monsieur Pierre Verzat, en qualité d'Administrateur 19.709.422

98,68 % 29.490

0,15 % 233 304

1,17% Adoptée 4. Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'Article 2 des statuts 19.972.176

99,99 % 40

<0,001 % - Adoptée 5. Modification de la durée des mandats des Administrateurs et modification corrélative de l'Article 13 des statuts 19.972.176

99,99 % 40

<0,001 % - Adoptée 6. Pouvoirs pour les formalités 19.972.216

100 % - - Adoptée

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est le nouveau nom de Groupe Gorgé, adopté suite au rapprochement des sociétés ECA Group et iXblue, désormais unies sous une bannière commune.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Claire Riffaud

Tel. +33 (0)1 53 67 36 79

criffaud@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

[1] 5.110.721 voix ont pris part au vote. Les votes de Jean Pierre Gorgé, Raphael Gorgé et Pélican Venture, actionnaires intéressés, ne sont pas pris en compte.

