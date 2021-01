Groupe Gorgé Sa : Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GORGÉ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 248

Solde en espèces: 31 701,57 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 62 966 titres 792 683,17 € 1 254 transactions VENTE 62 297 titres 782 984,51 € 1 101 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 579

Solde en espèces: 41 400,23 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 10 000

Solde en espèces: 75 000,00 €







ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 254 62 966 792 683,17 1 101 62 297 782 984,51 01/07/2020 0 0 0 17 860 12526,93 02/07/2020 17 840 12202,01 7 305 4431,83 03/07/2020 7 310 4472,93 4 216 3129,75 06/07/2020 6 266 3772,23 3 104 1499,88 07/07/2020 9 276 3889,17 5 121 1712,02 08/07/2020 4 234 3261,96 3 177 2471,19 09/07/2020 11 432 5907,3 6 193 2652,48 10/07/2020 10 251 3384,96 9 298 4043,12 13/07/2020 5 80 1084,8 3 60 816 14/07/2020 5 130 1752,21 4 100 1352,8 15/07/2020 6 250 3364 8 345 4664,71 16/07/2020 6 451 6042 8 449 6024,28 17/07/2020 9 359 4781,77 7 440 5874,88 20/07/2020 4 288 3849,44 10 283 3794,35 21/07/2020 6 295 3949,7 8 233 3129,75 22/07/2020 13 642 8482,1 7 290 3843,4 23/07/2020 8 305 3978,48 17 700 9305,8 24/07/2020 9 535 7054,08 11 354 4739,1 27/07/2020 4 98 1303,6 7 225 3004,54 28/07/2020 4 70 939,2 5 249 3357,22 29/07/2020 17 493 6453,12 0 0 0 30/07/2020 11 403 5038,75 2 22 283,14 31/07/2020 8 230 2796,34 8 204 2488,98 03/08/2020 10 361 4258,03 4 181 2122,04 04/08/2020 5 134 1572,16 11 603 7117,69 05/08/2020 2 114 1351,76 13 503 6077,15 06/08/2020 9 354 4317,84 6 479 5853,81 07/08/2020 14 485 5857,83 3 96 1167,36 10/08/2020 11 696 8240,22 6 500 5862 11/08/2020 3 200 2352 27 552 6567,2 12/08/2020 2 69 843,18 15 824 10030,47 13/08/2020 7 270 3354,4 9 955 11873,13 14/08/2020 13 1050 12930,96 7 561 7040,66 17/08/2020 8 452 5538,4 2 194 2409,48 18/08/2020 12 515 6262,4 7 230 2825,41 19/08/2020 6 288 3473,63 2 171 2072,78 20/08/2020 9 443 5420,24 8 456 5578,8 21/08/2020 0 0 0 2 132 1637,46 24/08/2020 14 676 8229,76 0 0 0 25/08/2020 14 597 7181,55 7 412 5005,43 26/08/2020 9 247 2947,48 4 441 5269,2 27/08/2020 9 474 5621,26 5 226 2686,94 28/08/2020 7 573 6760,66 11 867 10331,78 31/08/2020 11 1179 14478,71 16 1274 15655,93 01/09/2020 1 20 249,6 14 818 10194,24 02/09/2020 10 180 2321,48 15 601 7602,95 03/09/2020 15 898 11524,93 14 669 8630,64 04/09/2020 9 765 9640,99 7 543 6944,1 07/09/2020 4 190 2402,61 7 483 6133,76 08/09/2020 3 100 1262,4 4 253 3214,04 09/09/2020 9 438 5479,12 6 495 6208,44 10/09/2020 7 308 3856,65 4 135 1699,5 11/09/2020 18 1304 15845,16 2 116 1394,82 14/09/2020 5 250 2999 2 80 970,2 15/09/2020 21 1468 18015,74 28 1338 16723,26 16/09/2020 32 1292 15516,4 20 746 8996,09 17/09/2020 27 788 9369,95 7 433 5188,12 18/09/2020 16 470 5515,07 6 309 3646,79 21/09/2020 23 656 7406,04 17 887 9903,98 22/09/2020 0 0 0 0 0 0 23/09/2020 7 575 6548,79 18 1020 11689,4 24/09/2020 24 1057 11597,4 13 1094 11805,24 25/09/2020 20 1125 12031,31 11 880 9454,9 28/09/2020 1 30 336 22 1802 21984,4 29/09/2020 5 164 1918,8 4 186 2176,24 30/09/2020 5 296 3467,4 9 346 4072,35 01/10/2020 6 207 2486,61 14 689 8219,15 02/10/2020 1 50 600 10 208 2529,78 05/10/2020 17 524 6386,56 2 139 1705,82 06/10/2020 9 772 9264,39 18 1066 12848,5 07/10/2020 5 359 4332,63 0 0 0 08/10/2020 13 642 7693,21 5 350 4212,01 09/10/2020 7 360 4301,96 10 415 4988,47 12/10/2020 8 593 7078,58 6 774 9208,59 13/10/2020 0 0 0 23 1011 12301,04 14/10/2020 13 476 5890,74 8 384 4767,32 15/10/2020 13 354 4391,83 0 0 0 16/10/2020 21 1524 18686,37 8 816 10037,13 19/10/2020 5 179 2202,68 4 426 5359,08 20/10/2020 3 270 3372,41 29 1068 13526,75 21/10/2020 5 775 9981,54 17 912 11797,18 22/10/2020 21 967 12445,77 9 762 9842,83 23/10/2020 11 524 6754,78 10 544 7003,84 26/10/2020 22 784 10048,68 4 524 6697,09 27/10/2020 6 413 5238,16 4 500 6316,4 28/10/2020 44 1900 23358,79 11 1287 15706,68 29/10/2020 6 255 3064,41 8 654 7872,26 30/10/2020 9 600 7215 1 250 3010 02/11/2020 3 210 2520 10 668 8102,17 03/11/2020 0 127 1546,61 0 653 7941,85 04/11/2020 3 177 2158,32 8 420 5135,21 05/11/2020 7 714 8768,85 12 970 11979,6 06/11/2020 10 932 11453,72 1 355 4387,8 09/11/2020 2 154 1925 12 929 11658,02 10/11/2020 7 433 5513,78 6 222 2822,33 11/11/2020 11 608 7773,4 7 719 9187,24 12/11/2020 15 738 9452,89 5 417 5364,54 13/11/2020 12 908 11489,83 2 140 1783,8 16/11/2020 6 336 4221,87 9 425 5355,38 17/11/2020 6 266 3330,77 16 942 11952,57 18/11/2020 5 688 8842,45 8 575 7417,56 19/11/2020 14 940 11917,23 0 0 0 20/11/2020 37 808 10271,78 15 1181 15015,82 23/11/2020 10 809 11108,22 22 947 12593,49 24/11/2020 9 501 6870,61 8 150 2077,4 25/11/2020 14 1114 15247,1 7 333 4572,12 26/11/2020 6 231 3176,46 12 514 7070,58 27/11/2020 6 320 4408,99 7 455 6259,89 30/11/2020 8 645 8795,22 9 346 4718,61 01/12/2020 8 397 5377,96 4 333 4530,07 02/12/2020 15 518 6950,58 11 402 5420,17 03/12/2020 7 401 5424,69 9 456 6174,92 04/12/2020 7 499 6746,03 5 258 3499,69 07/12/2020 6 286 3853,11 4 225 3013 08/12/2020 15 272 3638,57 6 141 1888,07 09/12/2020 9 398 5325,88 8 327 4394,45 10/12/2020 10 244 3254,2 5 408 5454,27 11/12/2020 14 1125 14523,19 16 1020 13182,68 14/12/2020 0 326 4214,17 0 344 4487,17 15/12/2020 5 245 3139,53 9 497 6424,72 16/12/2020 3 44 586,96 9 452 5955,51 17/12/2020 13 619 8208,44 13 556 7388,35 18/12/2020 19 1010 13168,28 0 0 0 21/12/2020 0 174 2222,03 0 157 2012,96 22/12/2020 3 200 2559 8 359 4597,21 23/12/2020 8 449 5831,84 13 992 12828,54 24/12/2020 10 320 4201,63 7 272 3585,53 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 13 880 11448,98 23 1015 13235,6 29/12/2020 18 852 11036,72 6 313 4068,09 30/12/2020 10 426 5457,83 5 196 2532,59 31/12/2020 9 305 3867,89 9 315 4000,69

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D.

Systèmes Intelligents de Sûreté :

Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des imprimantes 3D et des matériaux associés, des logiciels et pièces imprimées en 3D

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 274,6 M€ en 2019. Il s'appuie sur près de

1 800 collaborateurs et une présence 7 pays.

Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN : FR0000062671

Mnémo : GOE

Plus d'informations sur : groupe-gorge.com





Contact investisseurs :

Elodie Robbe-Mouillot

Relations analystes / investisseurs

Tél : +33 1 44 77 94 77

E-mail : investors@groupe-gorge.com





Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 1 53 67 36 72

E-mail : apetureaux@actus.fr







Contacts presse :

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 1 53 67 36 73

E-mail : mclairet@actus.fr









Déclarations prospectives

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs comprennent notamment, outre ceux rappelés dans les communiqués : la vigueur de la concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère le groupe et notamment son pôle Impression 3D ; les variations de devises ; l'obtention des autorisations d'exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

