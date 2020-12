Groupe Gorgé Sa : Réalisation de la fusion entre Groupe Gorgé et ECA

Les actionnaires respectifs de Groupe Gorgé et d'ECA réunis ce matin en Assemblée générale extraordinaire ont approuvé la fusion-absorption d'ECA par sa maison-mère Groupe Gorgé.

Il s'agissait de la dernière étape du projet de fusion entre Groupe Gorgé et ECA. En effet préalablement à ces Assemblées générales extraordinaires, l'Autorité des Marchés Financiers avait constaté qu'il n'y avait pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait en application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF. Par ailleurs, Groupe Gorgé et ECA avaient déposé, le 13 novembre 2020, auprès de l'AMF leur document de fusion conformément à la réglementation.

La fusion est devenue définitive ce jour, selon le rapport d'échange préalablement annoncé de 9 nouvelles actions ordinaires Groupe Gorgé pour 5 actions ordinaires ECA. En conséquence, Groupe Gorgé a procédé à l'émission de 3 921 904 actions nouvelles Groupe Gorgé attribuées aux actionnaires d'ECA qui seront cotées à partir du 4 janvier 2021.

D'un point de vue technique, la fusion sera enregistrée comptablement en Euroclear France le 6 janvier 2021 et la date de radiation de la cote des actions ECA sera effective le 31 décembre 2020 après bourse.





À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D.

Systèmes Intelligents de Sûreté :

Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des imprimantes 3D et des matériaux associés, des logiciels et pièces imprimées en 3D

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 274,6 M€ en 2019. Il s'appuie sur près de

1 800 collaborateurs et une présence 7 pays.

Groupe Gorgé est côté sur Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN : FR0000062671

Mnémo : GOE

Plus d'informations sur : www.groupe-gorge.com





Contact investisseurs :

Anne-Pauline Petureaux

Relations actionnaires

Tél : +33 1 53 67 36 72

E-mail : apetureaux@actus.fr

Contacts presse :

Manon Clairet

Relations presse financière

Tél : +33 1 53 67 36 73

E-mail : mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xXCaaZ2aamqUlmtpapqYaJJlnGiUmJGYbJTGm2FtlJ7JmJ2TmWeTb5SXZm9nm2Zn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66611-groupe-gorge_realisation-de-la-fusion-eca-groupe-gorge-v23122020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews