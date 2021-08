Groupe Gorgé Sa : Transfert du contrat de liquidité chez EXANE BNP PARIBAS

Titre concerné : GROUPE GORGE (ISIN : FR0000062671)

roupe Gorgé annonce avoir conclu avec EXANE BNP PARIBAS un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Ce nouveau contrat de liquidité d'une période initiale s'achevant le 31/12/2021, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois, prend effet à compter de ce jour, 2 août 2021. Ainsi, EXANE BNP PARIBAS se substitue à Gilbert Dupont, qui était opérateur du contrat de liquidité Groupe Gorgé depuis le 18 mai 2005. La résiliation par Groupe Gorgé du contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont fait suite au souhait de Groupe Gorgé de changer de prestataire de services d'investissement pour l'animation du marché et la gestion de son contrat de liquidité.

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont :

Au 30 juillet 2021 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 299 titres

40 967,31 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 010 titres

44 990,55 euros en espèces

Pour la mise en œuvre du nouveau contrat conclu avec EXANE BNP PARIBAS, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

4 299 titres

240 967,31€ euros en espèces

Il est précisé, qu'en application du contrat de liquidité conclu avec EXANE BNP PARIBAS, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

Suspension du contrat :

dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF susvisée ;

à l'initiative de l'Emetteur pour la période que l'Emetteur précise ; et

dans les situations suivantes : (i) en cas de détention d'un nombre de titres égal au maximum décidé par l'assemblée générale de l'Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l'Emetteur conformément à l'article L. 225-210 du Code de commerce, (ii) en cas de cotation du titre en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'assemblée générale de l'Emetteur, (iii) en cas d'arrivée à l'échéance ou de suspension de l'autorisation de rachat d'actions par l'Assemblée générale de l'Emetteur

Résiliation du contrat :

par l'Emetteur, à tout moment, sans préavis,

par l'Animateur, avec un préavis d'un mois.





A propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 850 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com



Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).







Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

