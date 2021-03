Groupe Gorgé a finalisé aujourd'hui la réorganisation d'une grande partie de son financement en souscrivant son premier crédit syndiqué corporate à impact, d'un montant total de 145 millions d'euros, auprès des partenaires bancaires du groupe ainsi que d'investisseurs en dette long terme. Il est composé d'une partie confirmée de 120 millions d'euros avec une maturité de 5 années en moyenne et d'une partie non confirmée de 25 millions d'euros dédiée à la croissance externe. Ces financements additionnels permettront au groupe de saisir de nouvelles opportunités pour se renforcer dans ses métiers actuels. Aucune autre diversification n'est prévue à ce jour.

Cette opération fait suite à la fusion-absorption de ECA par Groupe Gorge et concrétise l'accélération de la stratégie ESG du Groupe depuis 2018, récompensée en 2020 par une amélioration de +13 points au rating Gaïa.

La partie confirmée de 120 millions se décompose en trois tranches : une tranche amortissable sur 5 ans de 42,5 millions d'euros, une tranche in fine de 42,5 millions d'euros se décomposant en 24,5 millions à 6 ans et 18 millions à 7 ans auprès d'investisseurs privés et une tranche Revolving Credit Facility de 35 millions d'euros. La mise en place de ce crédit permet le refinancement de 46 millions d'euros de dettes existantes au 31 décembre 2020 (y compris 9 millions de Prêts Garantis par l'Etat remboursés par anticipation), le refinancement de l'offre publique d'achat simplifiée sur ECA réalisée en 2020 et la consolidation et le renouvellement sur 5 ans des lignes de RCF.

Le niveau de dette nette de Groupe Gorgé (30,6 millions d'euros au 31/12/2020) et le ratio d'endettement (0,2 fois les capitaux propres comptables au 31/12/2020) laissent au groupe une grande marge de manœuvre pour le financement de sa stratégie.

La grille de marge dépend de deux éléments : d'une part le niveau d'endettement (Dette nette / EBITDA) et d'autre part l'atteinte de certains objectifs ESG, mesurés par des indicateurs qui seront définis en partenariat avec les prêteurs en 2021. Ces critères s'inscriront dans la stratégie ESG du groupe, qui poursuit continuellement ses efforts sur les trois volets de l'environnement, du social et de la gouvernance.

Avec ce financement corporate, Groupe Gorgé renforce son bilan dans des conditions extrêmement compétitives, diversifie ses sources de financement et rallonge la maturité de sa dette. Cette opération témoigne de la très bonne santé financière de la société et du soutien de ses partenaires bancaires. Le syndicat est composé de BNP Paribas (arrangeur mandaté, coordinateur, agent et prêteur), LCL (arrangeur mandaté, conseil financier ESG et prêteur), BRED (arrangeur et prêteur), CIC (arrangeur et prêteur).

DEGROOF PETERCAM Investment Banking est intervenu comme conseil financier de la société et le cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI en tant que conseil juridique de Groupe Gorgé.

Au cours des derniers mois, Groupe Gorgé aura notamment simplifié sa structure suite à la fusion avec ECA, engrangé des succès commerciaux majeurs, et mis en place une ossature financière solide.





À propos du Groupe Gorgé

Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection et emploie près de 1 900 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.

Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).

Suivez l'actualité du Groupe Gorgé sur : groupe-gorge.com





Prochains rendez-vous

• 28/04/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

• 18/06/2021 (après bourse) : Assemblée générale

• 28/07/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

• 16/09/2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021

• 28/10/2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021









Contacts :

Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 69 47 86

h.soussan@groupe-gorge.com

Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr





Disclaimer

Les communiqués de Groupe Gorgé peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Groupe Gorgé. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet de Groupe Gorgé (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Groupe Gorgé ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68366-cp_refinancement-groupe-gorge-2021_fr.pdf

