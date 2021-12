Groupe Gorgé : confirme avoir remis une offre indicative pour le rachat de la société iXblue

Suite à un article de presse paru dans l'Agefi le 23 décembre, Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale ECA Group, spécialiste dans le domaine de la robotique autonome.



Les deux entreprises collaborent depuis plusieurs années, notamment sur le programme Belgo-Neerlandais. " Un rapprochement serait susceptible de générer des synergies très importantes ", explique Groupe Gorgé, qui précise qu'il n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour réaliser cette opération.



L'acquisition serait réalisée par une société holding nouvellement créée, qui détiendrait également ECA après apport du Groupe Gorge et qui disposerait de fonds apportés par un investisseur et par de la dette.



Les valeurs d'entreprise de ECA et iXblue retenues dans ce projet étant comparables, le Groupe Gorgé serait significativement majoritaire aux côtés de cet investisseur financier et du management.



Groupe Gorgé tiendra le marché informé uniquement en cas d'avancées significatives sur ce projet, dans le respect de la confidentialité nécessaire au processus de ce type de projet.