Groupe Gorge : Exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ PENDANT L'EXERCICE ÉCOULÉ Message du Président Directeur Général, Raphaël Gorgé Madame, Monsieur, Chers actionnaires, L'année 2020 a été marquée par les progrès majeurs de Groupe Gorgé dans ses objectifs stratégiques. Le renforcement du groupe dans son activité Drones & Systèmes, le recentrage de son activité Ingénierie & Systèmes de protection et l'accélération du plan de synergies dans l'Impression 3D donnent à la société une nouvelle dimension. L'évènement majeur de l'année est la fusion de Groupe Gorgé avec sa filiale ECA, finalisée au 30 décembre 2020. Cette opération structurante permet à la société de se renforcer dans une activité de haute technologie à très fort potentiel de croissance, en ligne avec la stratégie mise en place depuis plusieurs années. Elle a aussi pour conséquences la simplification de la structure du groupe, l'accroissement du capital flottant et l'amélioration de la liquidité du titre. Le modèle d'affaires diversifié de Groupe Gorgé a montré toute sa résilience dans un contexte de crise sans précédent. Après un 1er semestre fortement impacté par la crise sanitaire, le redressement de l'activité était d'ores et déjà visible en deuxième partie d'année, comme en témoignent l'amélioration de la profitabilité et la progression du flux de trésorerie générée par l'activité. L'année 2020 a aussi été marquée par l'accélération de la stratégie RSE grâce aux efforts fournis à chaque niveau par l'ensemble des équipes et à l'implication croissante du Conseil d'administration dans le suivi de ces thématiques. Cette dynamique continuera dans les années à venir et soutiendra les progrès sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. La crise conjoncturelle qui a touché nos marchés en 2020 ne remet pas en cause les fondamentaux solides de nos secteurs d'activité. Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés pour soutenir la performance future. La dynamique commerciale et l'exécution du carnet de commandes donnent une bonne visibilité sur l'exercice en cours, pour lequel le groupe s'est fixé des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ambitieux. Groupe Gorgé poursuit ainsi sa trajectoire de croissance et confirme sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires et des parties prenantes. 1 Soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 18 juin 2021

Résultats annuels 2020 : résilience, transformation du profil et fort potentiel de croissance Nette amélioration de la rentabilité au deuxième semestre 2020

Progression de la marge d'EBITDA sur un an à 14% : +1 pt par rapport au 2 ème semestre 2019 Malgré une baisse du chiffre d'affaires : -8% à périmètre comparable par rapport au 2 ème semestre 2019 Progression du résultat d'exploitation : +5,5% à périmètre comparable par rapport au 2 ème semestre 2019 Carnet de commandes en croissance à 623 M€ Hausse de la trésorerie disponible à 81 M€ (+22 M€ sur un an) Proposition de dividende : 0,32€ par action, stable par rapport à l'année dernière

Recentrage stratégique et transformation opérationnelle

Renforcement dans l'activité Drones & Systèmes : fusion avec ECA Group finalisée fin 2020 Recentrage de l'activité Ingénierie & Systèmes de Protection : sortie du secteur pétrolier, lancement de StedY Transformation opérationnelle dans l'Impression 3D : réorganisation et nouvelles offres innovantes

Bonne dynamique commerciale malgré le contexte difficile

Nouvelles commandes dans la robotique navale pour plus de 90 M€ Succès commerciaux et signatures de partenariats en Impression 3D Commandes importantes dans la protection incendie et le nucléaire Montée en puissance du conseil en ingénierie

Renforcement de la structure actionnariale et de la gouvernance

Augmentation significative du capital flottant et amélioration de la liquidité du titre Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Hervé Guillou en tant qu'administrateur 1

Accélération de la stratégie ESG : +13 pts au rating Gaïa

Guidance 2021 : près de +15% de croissance organique des revenus et forte amélioration de la rentabilité

près de +15% de croissance organique des revenus et forte amélioration de la rentabilité Perspectives solides à moyen terme : fort potentiel de croissance dans les 3 activités

fort potentiel de croissance dans les 3 activités Des marchés profonds, structurellement bien orientés et en croissance Un positionnement stratégique attractif, parmi les leaders dans ses activités spécialisés Une dynamique commerciale enclenchée et qui devrait s'accélérer

Groupe Gorgé : un spécialiste des hautes technologies présent sur 3 activités Groupe Gorgé poursuit depuis plusieurs années une stratégie autour de 3 grands axes : Renforcement dans les activités de haute technologie à forte valeur ajoutée, dans lesquelles le Groupe maitrise l'ensemble de la chaine de création de valeur. Concentration sur des secteurs à fort potentiel de croissance, avec des marchés profonds et structurellement bien orientés. Un acteur de 1 er plan dans ses activités avec une forte ambition de développement à échelle globale. Cette stratégie a été déployée dans trois activités, qui ont généré en 2020 un revenu consolidé de 231 M€ : 42% des revenus proviennent de l'activité Drones & Systèmes, sous la marque ECA Group. Ce pôle, développé depuis 28 ans, propose des systèmes intégrés pour la Défense et la Sécurité navale, terrestre et aéronautique, notamment avec des technologies de robotique.

En Impression 3D (détenue à 57% et générant 25% des revenus sous la marque Prodways), Groupe Gorgé a construit depuis 2013 l'un des rares acteurs capables de proposer des solutions clés en mains pour la production industrielle grâce à sa maitrise de la chaine de valeur : logiciel, imprimantes, matières et production de pièces.

L'activité Ingénierie & Systèmes de Protection représente 34% des revenus et comprend le Conseil en ingénierie et technologies ainsi que des solutions pour la protection de sites à risque, avec la sécurité incendie et des portes nucléaires. Recentrage stratégique et transformation opérationnelle réussis en 2020 Renforcement dans l'activité Drones & Systèmes Groupe Gorgé s'est significativement renforcé dans son activité Drones & Systèmes avec la fusion-absorption de sa filiale ECA, auparavant détenue à 65%. L'opération annoncée fin septembre 2020 a été finalisée fin décembre. En se renforçant ainsi dans cette activité de haute technologie, Groupe Gorgé poursuit sa stratégie et pourra bénéficier pleinement du potentiel de croissance important de cette activité dans les prochaines années. Cette opération a permis en outre d'unifier et de simplifier la structure du groupe en supprimant la double cotation de Groupe Gorgé et d'ECA, de renforcer le capital flottant de Groupe Gorgé, en hausse de +180% sur un an1, et ainsi d'offrir une liquidité accrue du titre. Achèvement du recentrage stratégique de l'activité Ingénierie et Systèmes de Protection Groupe Gorgé a poursuivi en 2020 le travail de recentrage stratégique du pôle Ingénierie et Systèmes de Protection en achevant sa sortie du secteur pétrolier. Le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam Evolution de la capitalisation boursière flottante entre le 16/03/2020 et le 16/03/2021 3

avec son concurrent InterDam a permis de créer un leader mondial de ce secteur parapétrolier spécialisé ; Groupe Gorgé conserve 15% du nouvel ensemble qui seront cédés à terme. Avec cette opération, le Groupe se désengage du marché parapétrolier et poursuit le recentrage sur ses activités stratégiques, initié en 2018 avec la cession de AI GROUP puis poursuivi en 2019 avec la cession du groupe Cimlec et de 30% du capital de l'activité Protection Incendie France à son management. En parallèle, le Groupe s'est renforcé dans le domaine du conseil en technologies avec le lancement d'une nouvelle offre en septembre 2020 : StedY, une offre de service digitale qui repense le métier de conseil en ingénierie et technologies, vient amplifier le positionnement du Groupe présent dans cette activité depuis 2012 (lien vers le communiqué d'annonce). Transformation opérationnelle du pôle Impression 3D Groupe Gorgé, sous la marque Prodways dans l'impression 3D, a mis en place cette année une transformation opérationnelle importante sur plusieurs fronts : de nouvelles solutions et fonctionnalités ont été dévoilées pour la production industrielle, en menant en parallèle une réorganisation de la production des machines et des matières afin d'améliorer la rentabilité et la capacité de production. Le Groupe a lancé une nouvelle activité pour l'intégration des solutions Cloud de la plateforme 3DEXPERIENCE® de Dassault Systèmes, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, permettant de maitriser la création, la modification, la simulation du fichier 3D, qui sont des atouts majeurs pour les clients. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ont été implémentées au sein de la gamme d'imprimantes 3D compactes MOVINGLight® ProMaker LD Series, notamment la Super-Résolution 3D. Cette technologie basée sur de nouveaux algorithmes permet d'atteindre une précision au-delà des performances natives de 42 micromètres tout en augmentant la vitesse de production de 30%. Ces fonctionnalités se sont déjà concrétisées par des succès commerciaux avec deux sociétés polonaise (Brightalign) et italienne (GEO). Pour consolider la montée en puissance de l'activité depuis plusieurs années, avec des revenus qui ont plus que doublé depuis 3 ans, et pour répondre à la demande future dans un marché très porteur, le Groupe mène progressivement depuis la fin d'année 2020 une nouvelle organisation pour la production de ses machines. La production des ateliers historiques franciliens sera transférée sur des sites existants aux Etats-Unis et à Annecy. Cette transformation permettra de réaliser des synergies entre ses activités, d'améliorer la rentabilité en réduisant la structure de coûts fixes et ainsi de se concentrer sur le développement de nouvelles technologies à destination de marchés à fort potentiel. Par ailleurs, face aux bonnes perspectives commerciales des applications médicales, le Groupe a une nouvelle fois augmenté sa capacité de production de matières afin de répondre à la demande croissante sur ce secteur. La capacité a augmenté de 50% en 8 mois et peut désormais atteindre 100 tonnes par an. Cette activité à forte marge est l'un des vecteurs majeurs de la croissance du pôle Impression 3D. Ces actions produiront leurs effets en 2021 dans une dynamique de reprise de l'activité et de croissance des revenus. 4

Bonne dynamique commerciale malgré le contexte difficile Activité Drones & Systèmes : près de 90 M€ de nouvelles commandes en 2020, confirmant la capacité à remporter des appels d'offres internationaux Groupe Gorgé bénéficie maintenant de la notoriété acquise en 2019 en remportant le contrat avec les marines belge et néerlandaise, d'un montant d'environ 450 M€ sur 8 ans, et confirme sa capacité à remporter des appels d'offres internationaux. Trois contrats majeurs de plus de 20 M€ ont été signés pour des solutions de robotique en 2020. Les deux premiers concernent la modernisation de flottes existantes, afin de les rapprocher des performances des systèmes les plus récents, dont trois navires conventionnels pour la marine lettonne acquis auprès de la marine hollandaise en 2006. Le troisième contrat porte sur un système de drones supplémentaire pour la marine néerlandaise, qui a souhaité se doter d'un Toolbox pour réaliser des tests et évaluer de nouveaux concepts opérationnels. Avec ces succès commerciaux, le Groupe démontre la pertinence de son offre dans le déminage Stand-Off2, à la fois pour des systèmes intégrés de dernière génération mais aussi pour équiper des navires plus anciens dont la durée de vie peut être prolongée, adressant ainsi un ensemble de marché plus vaste sur cette activité. Commandes importantes dans la protection Incendie et le nucléaire En fin d'année 2020, Groupe Gorgé a remporté la plus importante commande de son histoire dans l'activité de protection incendie. Le groupe s'est vu confier un contrat de près de 7 M€ pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers d'Europe. Cette prestation, qui sera réalisée sur deux ans, consiste en la pose de 20 000 sprinklers sur 4 bâtiments, accompagnée de prestations de services de maintenance, illustrant l'importante récurrence de cette activité dont la maintenance représente près de 50% du chiffre d'affaires. Cette commande permet de rattraper le retard commercial pris au premier semestre et de finalement dépasser le niveau de prise de commandes de 2019. Par ailleurs, un important contrat de plus de 6 M€ sur une durée de 4 ans a été a signé pour la fourniture de 500 portes spéciales dans le cadre d'un projet de construction de centrale nucléaire en Asie occidentale. Cette commande vient récompenser plusieurs années d'efforts pour obtenir une première référence sur la technologie nucléaire russe VVER. A la connaissance du groupe, Baumert, la filiale spécialisée dans cette activité, est la seule société à disposer de références sur l'ensemble des principales technologies de centrales nucléaires (française, chinoise, américaine et russe). Pôle Impression 3D : succès commerciaux et signatures de partenariats Grâce à sa maitrise de l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D (machines, matières, logiciels et production de pièces), le Groupe a enregistré des succès commerciaux sur plusieurs fronts. Groupe Gorgé a contractualisé en 2020 la vente de résines liquides auprès de plusieurs spécialistes européens du dentaire, s'appuyant sur les matières spécifiquement développées pour cette industrie, comme la résine liquide PLASTCure Model, qui permettent un niveau de précision très élevé pour la production de masse. Cette bonne dynamique s'est poursuivie début 2021 avec la signature d'un accord de quatre ans avec un acteur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire, qui dispose d'un réseau de distributeurs et de partenaires dans plus de 100 pays. Ces clients industriels devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées, démontrant l'utilisation grandissante de l'impression 3D dans ce secteur. La dynamique commerciale se matérialise aussi dans le secteur de la joaillerie, avec deux contrats pour équiper deux clients d'une dizaine de machines chacun, ainsi que dans la distribution de logiciels de modélisation 3D, qui a remporté son plus gros contrat historique en 2020. Opérations de déminage sous-marin sans faire entrer le navire dans le champ de mines 5

