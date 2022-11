Groupe Gorgé : nouveau contrat signé pour une nouvelle expérimentation du drone maritime

La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié à la société Exail, filiale de Groupe Gorgé, un marché pour une nouvelle expérimentation du DriX, drone hydrographique de surface (Unmanned Surface Vehicle - USV). Il s'inscrit dans le cadre du programme capacité hydrographique et océanographique future (CHOF) destiné à la Marine nationale.



Ce marché, d'un montant de 0,5 million d'euros et d'une durée de six mois, est également l'opportunité pour la DGA d'approfondir l'étude d'un moyen optimisé de mise à l'eau et de récupération du drone afin de disposer d'une solution complète et adaptée aux besoins pour sa mise en œuvre. Cette étude est suivie par les centres d'expertise et d'essais DGA Ingénierie de projets et DGA Techniques navales.



Il est prévu de dérouler cette expérimentation sur le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré en février 2023 en mer Méditerranée, en collaboration avec le service hydrographique et océanographique de la Marine.



La précédente expérimentation du Drix en octobre 2020 avait permis de réaliser des levés bathymétriques à différentes profondeurs, atteignant près de 200 m dans la fosse d'Ouessant. Elle visait à évaluer sa plus-value par rapport aux systèmes actuellement en service (vedettes et navires hydrographiques), et d'en appréhender le concept d'emploi potentiel pour le programme CHOF. En particulier, le déploiement de deux USV en mode collaboratif avait été expérimenté.