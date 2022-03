Communiqué de presse Paris, 21 mars 2022 à 19h00 Résultats annuels 2021 : forte progression des résultats et poursuite du recentrage stratégique Groupe Gorgé a franchi des étapes majeures dans le recentrage stratégique et la simplification de ses activités en 2021. Après la distribution de l'essentiel de ses titres Prodways Group à ses actionnaires, Groupe Gorgé annonce aujourd'hui le projet de désengagement de son activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire. La transformation se poursuivra en 2022 avec l'acquisition de la société iXblue afin de faire émerger un champion technologique français. Ces opérations, combinées à la forte croissance des résultats de l'activité Drones & Systèmes, transforment le profil de rentabilité de la société. De nouvelles étapes importantes du recentrage stratégique

Distribution de l'essentiel de la participation dans Prodways Group fin 2021 ; Projet de désengagement de l'activité de portes techniques pour le secteur nucléaire (filiale Baumert), désormais classée en « activités non poursuivies » ; Rapprochement entre ECA Group et iXblue prévue en 2022, afin de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques.

Un profil de rentabilité transformé

Croissance organique de +21% du chiffre d'affaires par rapport à 2020 ; Marge d'EBITDA courant de 17%, en hausse de +7 pts par rapport à l'année 2020 dans l'ancien périmètre ; Résultat net part du groupe de 46 M€, largement porté par la plus-value reconnue sur les titres Prodways.

Drones & Systèmes : un moteur de croissance

Montée en puissance des revenus : +20% en 2021 ; Forte progression de l'EBITDA courant de +49%, faisant ressortir une marge de 21%.

Une performance extra-financière en nette progression

extra-financière en nette progression Rating Gaïa : Groupe Gorgé se classe 12 ème dans sa catégorie grâce à une amélioration de +8 pts de sa notation, en progression sur l'ensemble des volets.



Des progrès majeurs dans le recentrage stratégique Initiée en 2018, la stratégie de recentrage des activités du Groupe a débuté avec la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, Oil & Gas) : cession de AI Group en 2018, suivie par celle de la société CIMLEC en 2019 et de Van Dam en 2020. Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie en 2020 par le renforcement dans le pôle Drones & Systèmes, grâce à la fusion- absorption de ECA, désormais détenue à 100% par Groupe Gorgé. La simplification du groupe s'est poursuivie en 2021 avec le franchissement de nouveaux jalons. Groupe Gorgé distribue l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires Groupe Gorgé a distribué en décembre 2021 l'essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires, soit 50,6% du capital de sa filiale. Prodways Group est désormais déconsolidée et classée « en activités non poursuivies ». Cette opération a permis de franchir une étape majeure dans la simplification de Groupe Gorgé, qui bénéficie depuis d'une lisibilité accrue et d'un meilleur profil sur les marchés boursiers. En outre, cette opération a permis de dégager 44 M€ de plus-value, comptabilisée dans le résultat net de l'exercice 2021. Projet de désengagement de l'activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire Groupe Gorgé annonce aujourd'hui le projet de désengagement de son activité de fabrication et de pose de portes techniques pour le secteur du nucléaire, portée par la filiale Baumert. Cette nouvelle étape dans la simplification s'inscrit dans la stratégie de désengagement des activités à moindre intensité technologique pour se renforcer sur les marchés de pointe. Cette division ne réalise quasiment pas de synergies avec les autres activités du groupe et connait des difficultés depuis plusieurs années. Les perspectives de la construction de nouveaux réacteurs en France ne devraient pas apporter de chiffre d'affaires avant 2028. Le projet de désengagement de cette activité, qui contribue négativement au résultat, permet de renforcer matériellement le profil de rentabilité de Groupe Gorgé. Les modalités de ce désengagement seront communiquées dès que ce projet sera suffisamment avancé. Rapprochement entre ECA Group et iXblue : émergence d'un champion technologique français Le 10 mars 2021, Groupe Gorgé est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue pour acquérir 100% du capital de la société. Ce projet stratégique majeur marque un tournant dans l'histoire de Groupe Gorgé et permettra de créer un acteur de premier plan mondial sur des technologies de pointe à destination des applications critiques notamment de la Défense, du Spatial et des opérations maritimes. L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et pourrait être finalisée dans un délai de 3 à 6 mois environ. Plus d'informations sont disponibles dans le communiqué de presse dédié (lien). 2

Les avancées réalisées dans le recentrage des activités démontrent la capacité des équipes à exécuter rapidement et avec succès le plan stratégique. Grâce à cette transformation, Groupe Gorgé bénéficie d'une lisibilité accrue et d'un meilleur profil de rentabilité. Le focus clair sur l'activité Drones & Systèmes (à travers ECA Group), qui représente 80% de l'EBITDA courant en 2021, positionne Groupe Gorgé en tant que spécialiste reconnu dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés. Résultats 2021 : un profil de rentabilité transformé (en millions d'euros) 2021 2020 2020 Var M€ Variation % 2021 vs retraité1 publié (organique) 2020 retraité Chiffre d'affaires 178,3 150,9 231,1 +27,4 +18% (org. :+21%) EBITDA courant2 30,2 23,1 24,1 +7,0 +30% Marge d'EBITDA courant (%) 16,9% 15,3% 10,4% +1,6 pts n.a. Résultat d'exploitation2 15,4 10,3 2,5 +5,1 +50% Résultat opérationnel 14,2 11,0 -9,0 +3,2 +29% Résultat financier -2,5 -0,9 -1,7 -1,6 - Impôts -3,2 -1,1 0,2 -2,1 - Résultat net des activités non poursuivies 38,3 -20,6 -1,0 +58,9 - Résultat net 46,9 -11,5 -11,5 +58,4 - Résultat net part du groupe 46,2 -5,8 -5,8 +52,0 - Les différentes opérations liées au recentrage du groupe rendent nécessaire le retraitement des résultats de l'exercice précédent pour en assurer la comparaison avec ceux de l'exercice 2021. Les impacts principaux sont les classements en activité non poursuivies consécutifs à : La distribution des titres Prodways Group qui entraine sa déconsolidation et la constatation d'un résultat exceptionnel.

Le traitement de l'activité de portes techniques dans le secteur nucléaire en activité destinée à être cédée. Compte de résultat 2020 corrigé des contributions de Prodways Group et de Baumert reclassées en application de la norme IFRS 5 concernant les activités non poursuivies Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performance 3

+21% de croissance organique du chiffre d'affaires Groupe Gorgé réalise en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 178 M€, hors activités non poursuivies (filiales Prodways Group et Baumert). Cette progression de +18% à périmètre de consolidation comparable et de +21% sur une base organique est le résultat combiné de : La dynamique de croissance soutenue de l'activité Drones & Systèmes, de +20% en 2021, qui reflète :

Les succès dans le domaine naval , où le groupe bénéficie d'avantages compétitifs majeurs et qui représente désormais 70% des revenus de cette division: +40% de croissance. La consolidation du leadership dans les équipements embarqués pour le secteur aérospatial (environ 20% des revenus) : +6% de croissance. La baisse des revenus dans les autres activités, notamment industrielles , (environ 10% du chiffre d'affaires) encore marqués par des investissements limités dans le secteur aéronautique : -24% de revenus.

Le retour à la croissance des activités du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection : +17% en 2021. Plus de détails sont disponibles dans le communiqué dédié du 23 février 2022 (lien). Des profits qui progressent en valeur absolue et en pourcentage Groupe Gorgé a généré en 2021 un EBITDA courant de 30 M€, en hausse de +30% sur un an. Cette performance fait ressortir une marge d'EBITDA courant de 17%, un nouveau record pour le groupe. Ce niveau atteint représente une progression de +1,6 pt dans les activités poursuivies et de +6,5 pts par rapport à 2020 sous l'ancien périmètre de consolidation. Cette amélioration notable s'explique par le recentrage stratégique sur une activité en croissance et à forte marge et le désengagement d'activités moins profitables : Le pôle Drones & Systèmes réalise 24 M€ d'EBITDA courant en 2021, en croissance de +49%. Sa marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 21%, un niveau record depuis plus de 10 ans.

réalise 24 M€ d'EBITDA courant en 2021, Sa marge d'EBITDA courant ressort ainsi à 21%, un niveau record depuis plus de 10 ans. Le désengagement de certaines activités du pôle Ingénierie & Systèmes de protection , qui impactaient négativement l'EBITDA courant.

Ingénierie & Systèmes de protection La déconsolidation de Prodways Group , dont les marges se sont améliorées mais restent inférieures à la moyenne du groupe. Cette progression a par conséquent permis au groupe de dégager un résultat d'exploitation de 15,4 M€, en hausse de +5 M€ par rapport à 2020. Après intégration des coûts exceptionnels de 1,2 M€ (dépréciations et amortissements exceptionnels), le résultat opérationnel s'établit à 14,2 M€. Au final, Groupe Gorgé génère un résultat net record en 2021 de 46 M€ en part du groupe, incluant notamment la plus-value de 44 M€ comptabilisée lors de la distribution des titres Prodways en décembre 2021 et réduite en partie par la contribution négative de Baumert. 4