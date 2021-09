Résultats semestriels 2021 : bonne rentabilité au 1er semestre

Résultats financiers : croissance des revenus et résultat opérationnel au plus haut niveau pour un 1er semestre

Groupe Gorgé a généré ce semestre un EBITDA de 16 M€, en hausse de +125% sur un an et 11,8% au- dessus du niveau de 2019. Cette performance fait ressortir une marge d'EBITDA de 12%, un nouveau record pour Groupe Gorgé.

La dette nette2 de Groupe Gorgé s'élève à 56,8 M€ au 30 juin 2021, en hausse de 26 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Cette évolution s'explique par la reconstitution du besoin en fonds de roulement, conséquence naturelle du bon rythme de reprise de nos activités, du versement du dividende intégralement au 1er semestre, de rachats d'actions en début d'année 2021 et des investissements importants qui se poursuivent en R&D et avec, notamment, la construction d'un site de production à Ostende (Belgique). La dégradation du BFR est liée en partie au cycle de financement défavorable sur la seule année 2021 de l'important contrat du pôle Drones & Systèmes.

Au cours du 1er semestre, Groupe Gorgé a sécurisé avec succès son premier crédit syndiqué corporate à impact de 145 M€. Il est composé d'une partie confirmée de 120 M€ avec une maturité de 5 années en moyenne et incluant une part renouvelable (RCF) de 35 M€ et d'une partie non confirmée de 25 M€ dédiée à la croissance externe. Ce financement pourrait permettre au groupe de saisir de nouvelles opportunités pour se renforcer dans ses métiers actuels. La grille de marge est définie en fonction d'une part du niveau d'endettement (Dette nette / EBITDA) et d'autre part de l'atteinte de certains objectifs ESG, mesurés par des indicateurs qui sont en cours de finalisation avec les prêteurs.

Drones & Systèmes : des avancées sur plusieurs types de drones

Groupe Gorgé a franchi avec succès plusieurs jalons importants au 1er semestre 2021 dans le cadre du contrat d'envergure de 450 M€ avec les marines belge et néerlandaise. En complément des essais en mer réussis du sonar UMISAS développé par le groupe depuis 2014, le groupe a annoncé le succès de la

Preliminary Design Review », qui confirme que la conception générale satisfait toutes les exigences du client.

La préparation de prochaines étapes, et notamment la phase de production, est également bien engagée. L'équipe de management en Belgique est constituée et le groupe inaugurera le nouveau site de Mouscron, dédié à la R&D, le 22 septembre prochain. Par ailleurs, la construction de l'usine d'Ostende, qui accueillera la chaine d'assemblage des drones, se poursuit dans de bonnes conditions.

Dans le même temps, la société a réalisé des avancées notables sur son drone autonome dédié à la logistique (AGV). Les tests en situation réelle depuis fin 2020 ont validé la qualité de cette solution : conçu pour le transport de palettes en intérieur et en extérieur, le drone fonctionne depuis plusieurs mois dans des conditions météo variées et sans complications. Des démonstrations aux clients potentiels se déroulent en septembre.

Bonne prise de commandes du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection, difficultés dans le nucléaire

La dynamique commerciale de ce pôle perdure, portée notamment par les activités de conseil en ingénierie et de protection incendie, et se traduit par une prise de commandes de 44 M€, en hausse de 10% par rapport au niveau des 1ers semestres 2019 et 2020. Si l'activité nucléaire dispose de bonnes perspectives moyen terme, l'accent doit encore être mis sur le redressement de la rentabilité, plus long qu'escompté et pénalisé par des contrats anciens, dont un notamment sur le chantier ITER. Le nucléaire représente 8% du chiffre d'affaires du groupe au premier semestre.

Une transformation réussie du pôle Impression 3D

Dans le cadre du plan de transformation opérationnelle lancé en 2020, les équipes et technologies de 5 sites différents en France se sont regroupées dans leur nouveau site à Annecy au 1er semestre 2021. Ce nouveau bâtiment de 4 500 m² rassemble ainsi le parc d'imprimantes de la division PRODUCTS, le bureau d'études et de design de pièces ainsi que la fabrication des imprimantes SLS (technologies de frittage de poudre). Cette nouvelle organisation permet d'ores et déjà de dégager des synergies opérationnelles, favorise le développement des nouveaux produits et services et permet au pôle 3D de répondre aux demandes croissantes de ses clients.

Freinée par la crise sanitaire, la trajectoire de croissance des revenus s'est bien redressée en 2021. Le niveau des revenus du pôle 3D a progressé de +27% par an en moyenne depuis 2015 et atteint 34 M€ ce semestre (contre 8 M€ au 1er semestre 2015). Cette progression soutenue dans le temps est le résultat du bon rythme de croissance organique ainsi que de la dynamique de croissance externe, qui a permis de transformer le profil de revenus.

Alors que la part des revenus récurrents dans le chiffre d'affaires n'était que d'environ 25% en 2015, elle en représente désormais près de 60% : ce socle de revenus solide est constitué d'abord par les ventes de matières, qui augmentent avec le parc installé de machines utilisées en production. L'activité d'intégration de logiciels bénéficie également d'un fort taux de récurrence, tout comme les ventes de pièces imprimées en 3D pour le secteur médical (audiologie, dentaire, podologie).

