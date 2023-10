GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 19 octobre 2023

GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES 2023

En millions d'euros 30/06/2023 30/06/2022 Variation

2023 / 2022 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 450,0 436,2 3,2% Résultat opérationnel 49,1 32,2 52,3% Résultat net 38,1 23,6 61,8% Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 57,9 42,4 36,5% Endettement net 72,2 103,9 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,13 0,21 Trésorerie 70,7 27,9

Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 13 octobre 2023.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 450,0 M€ en hausse de 3,2% par rapport au 1er semestre 2022. A périmètre constant (rappelons que Groupe Guillin SA a acquis 90% des titres de la société italienne Ciesse Paper S.r.l. en septembre 2022 et 100% des titres de la société irlandaise

Celtic Sales Company Ltd. en novembre 2022), le PAO diminue de 1,5% (-1,0% à taux de change et périmètre constants).

Le secteur « emballages » affiche un PAO de 430,0 M€, en hausse de 4,0% (-0,9% hors acquisitions réalisées en 2022). Le secteur « matériels » présente un PAO de 20,0 M€ contre 22,7 M€ au 1er semestre 2022, soit une baisse de 12,1%.

Le Résultat Opérationnel s’élève à 49,1 M€ contre 32,2 M€ au 1er semestre 2022 en amélioration de 52,3%. La baisse des prix des matières premières et un coût d’énergie plus faible qu’en 2022 ont permis au Groupe de reconstituer, dans une certaine mesure, ses marges opérationnelles qui avaient été fortement impactées en 2022. Au premier semestre 2023, l’inflation générale en Europe a continué à peser sur les coûts de production (notamment les coûts salariaux), ces fortes augmentations étant difficilement absorbables à court terme par des actions de productivité industrielle.

Grâce à une gestion rigoureuse, le Groupe réalise une bonne performance financière avec un résultat net semestriel qui s’établit à 38,1 M€ en progression de 61,8%.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 57,9 M€ et représente 12,9% du PAO. L’endettement net consolidé s’établit à 72,2 M€, en baisse de 31,7 M€ par rapport au 30 juin 2022. Le gearing est de 0,13 contre 0,21 au 30 juin 2022.

Les investissements du Groupe dans son outil industriel s’élèvent à 13,5 M€ au 1er semestre 2023.

Même si la tendance a ralenti, l’inflation en Europe est restée forte ce qui a pesé sur la consommation des ménages au premier semestre 2023, notamment sur les produits alimentaires avec pour conséquence pour le Groupe une baisse des volumes sur l’ensemble de ses activités. Les prix élevés de l’énergie, qui avaient largement contribué à générer de l’inflation en 2022 ont également baissé au premier semestre, sans cependant revenir aux niveaux historiques des dernières années.

La forte baisse du coût du fret maritime a conduit à favoriser l’entrée de produits asiatiques sur le marché européen, ceux-ci bénéficiant à la fois de prix des matières premières plus avantageux et de coût de production très faibles. Face à cette concurrence, le Groupe a continué à s’appuyer sur son savoir-faire unique, sa largeur de gamme incomparable mais surtout sur ses unités de production exclusivement européennes répondant aux enjeux environnementaux et aux critères les plus rigoureux en matière de sécurité alimentaire et de recyclabilité.

Rappelons que le conflit en Ukraine n’a pas d’impact direct sur le Groupe, celui-ci n’ayant aucun site en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie. Cependant, les conséquences économiques qui y sont liées continuent à avoir des effets indirects en raison des sanctions internationales notamment liées au pétrole et au gaz (prix des matières premières, de l’énergie, …).

L’inflation qui reste élevée en Europe pourrait continuer à peser sur la consommation des produits alimentaires des ménages et donc sur les ventes d’emballages du Groupe. Il est difficile de prévoir le coût des matières premières et de l’énergie dans l’environnement économique et politique mondial actuel toujours très incertain y compris en raison du conflit au Proche-Orient qui a débuté le 7 octobre 2023.

Le résultat 2023 du Groupe sera très sensible à tous ces facteurs.

En 2023, le Groupe est engagé à poursuivre ses efforts en termes de productivité industrielle et de sobriété énergétique mais également d’innovation, pour proposer des emballages alimentaires toujours plus vertueux.

