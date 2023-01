Groupe Guillin : GUILLIN S'ENGAGE AUX CÔTÉS DU SKIPPER FABRICE AMEDEO

Communiqué de presse Ornans, le 20 janvier 2023 GUILLIN s'engage aux côtés de Fabrice Amedeo Le groupe GUILLIN, leader européen des solutions d'emballage alimentaire, s'engage aux côtés du skipper Fabrice Amedeo sur la route du Vendée Globe 2024 en tant que partenaire officiel. Un partenariat fort de sens pour le Groupe et ses 3 000 collaborateurs qui font de la préservation de l'environnement, l'écoconception et l'économie circulaire, leurs priorités historiques. Sensible à l'engagement de Fabrice Amedeo, dont elle partage les valeurs de respect, d'excellence et de performance, c'est tout naturellement que l'entreprise familiale a choisi de soutenir le skipper de Nexans - Art & Fenêtres, autour d'une vision qui les rassemble, un ADN commun, ancré dans un profond respect de la nature. Une volonté commune, celle de préserver les océans Le Groupe, pionnier dans son domaine, est également le partenaire fondateur de Prevented Ocean Plastic™, un programme de collecte et de recyclage de bouteilles plastiques en Indonésie. « Depuis 2020, c'est près d'1 milliard de bouteilles que nous avons réintégrées dans nos emballages pour ainsi éviter qu'elles ne finissent leur vie dans les océans et permettre la prise de conscience que le plastique est une ressource et non un déchet s'il est correctement collecté et trié », précise Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe GUILLIN. Une action qui fait écho au projet océanographique de Fabrice Amedeo, engagé en faveur de la protection des océans : « Avec Fabrice Amedeo, nous avons une même vision de l'écologie, moderne, progressiste, raisonnée. Le Groupe GUILLIN est lié depuis sa création à un territoire naturel que nous préservons depuis 50 ans en limitant au maximum nos émissions. Nous nous attachons à regarder les réalités de notre monde avec pragmatisme et à agir en connaissance de cause sur la base de faits avérés et de mesures scientifiques. Les engagements de Fabrice vont dans ce sens : réaliser un tour du monde sans recours aux énergies fossiles et embarquer des capteurs de mesure des microparticules retrouvées dans les océans pour permettre de créer une base de données sur laquelle des analyses concrètes pourront être faites et des solutions proposées », explique Sophie Guillin, Directrice Générale du Groupe GUILLIN. Le Groupe GUILLIN fait également de la transition et de la sobriété énergétique une priorité en investissant chaque année pour que ses sites de production soient respectueux de l'environnement : utilisation d'eau en circuit fermé, investissement dans du matériel à consommation réduite, aucun rejet dans l'air, tri systématique des déchets et récupération de l'énergie des systèmes internes pour chauffer leurs bâtiments. Des mesures en résonance avec la volonté du skipper de supprimer, à terme, les énergies fossiles à bord de son bateau pour parvenir à une énergie 100 % décarbonée : « Encore un point commun ! » se réjouit Sophie Guillin. GROUPE GUILLIN SA - ZI - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 25290 Ornans - France Tél. +33 (0)3 81 40 23 23 - contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com Capital de 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon - N° TVA FR 85 349 846 303 - APE 7010Z Cotation EURONEXT GROWTH - code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

Je suis très heureux que le groupe GUILLIN me fasse confiance et rejoigne mon aventure sportive et océanographique. Depuis le début du projet Ocean Calling, j'ai à cœur de réunir une famille de partenaires investis pour améliorer leurs pratiques et laisser un monde meilleur à nos enfants. Nous partons du principe que nous ne sommes pas parfaits, moi le premier puisque je navigue sur un bateau en carbone, mais que nous devons collectivement faire des efforts pour nous améliorer : les industriels comme les citoyens. C'est tout l'esprit de ce projet construit autour de mesures océanographiques. Nous allons mesurer la pollution des océans pour identifier ce qui doit être changé à terre dans nos modes de vie pour préserver les océans, car 80 % de la pollution en mer vient de la terre. Nous allons sensibiliser les enfants dans les écoles à la préservation des océans avec un projet pédagogique ambitieux. Nous allons continuer à organiser des ramassages de déchets sur les plages. Nous avons également un projet qui nous tient particulièrement à cœur : en 2023 je prendrai le départ des courses auxquelles je participe avec une voile en plastique recyclé. Nous allons aussi porter un message fort sur la nécessité de revaloriser nos déchets. Je sais que c'est un axe de travail important du Groupe GUILLIN dont les emballages en plastique sont depuis longtemps totalement recyclables et qui intègre beaucoup de matière première recyclée dans ses produits en PET », déclare Fabrice Amedeo. Un objectif partagé, celui de la sensibilisation des générations futures à la cause environnementale Il y a quelques mois, Fabrice Amedeo a créé un fonds de dotation, baptisé Ocean Calling, dont la mission est de soutenir un ensemble d'initiatives scientifiques et citoyennes dédiées à la préservation des océans. Le Groupe GUILLIN, pour qui les valeurs d'éducation et de transmission sont essentielles, accompagne les actions pédagogiques du projet, qui s'attachent, avec ambition, à sensibiliser les plus jeunes : « Agir aujourd'hui c'est déjà bien, mais nous voulons penser transmission et éducation. Il est fondamental que nos enfants aient une vraie connaissance des enjeux environnementaux, basée sur l'expérience et les études scientifiques. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur un matériau, c'est dépassé, mais bien de choisir des matériaux vertueux, 100 % recyclables et recyclés et d'éduquer les jeunes générations à repérer ces matériaux et à effectuer le bon geste de tri. Il impératif d'expliquer avec des éléments concrets et des exemples pour faire comprendre, c'est l'objectif du volet pédagogique de notre partenariat et du livret éducatif », précise Sophie Guillin. Engagés pour mieux comprendre le monde et agir en conséquence pour la protection de tous Ce partenariat est aussi pour nous un acte de clairvoyance, une façon de faire émerger les vérités telles qu'elles sont, de montrer à quel point les emballages alimentaires que nous concevons depuis 50 ans sont essentiels pour la protection des aliments et des personnes, et combien ils luttent contre le gaspillage alimentaire, un fléau de taille à combattre pour limiter le réchauffement climatique.» Pour plus d'information sur le partenariat : www.groupeguillin.fr/sponsoring/ 2