Groupe Guillin figure parmi les principaux fabricants européens d'emballages plastiques alimentaires. Le groupe produit également des équipements de livraison conditionnée. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - emballages plastiques (94,7%) : destinés aux secteurs de l'alimentation et de la restauration (n° 1 européen des emballages pour traiteurs et pâtissiers), aux producteurs et aux conditionneurs de fruits et légumes. En outre, Groupe Guillin commercialise des feuilles plastiques auprès d'industriels ; - équipements de livraison conditionnée (5,3%) : matériel de conditionnement, cellules de réfrigération, fours de remise en température, chariots de distribution alimentaire et de remise en température, cabines de lavage. Les équipements sont vendus principalement aux hôpitaux et collectivités publiques. La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,7%), Royaume Uni (15,8%), Italie (10,3%) et autres (33,2%).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier