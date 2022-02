Groupe Indosuez Wealth Management : 9ème cycle de soutien de la Fondation Indosuez en Suisse

Genève, le 2 février 2022 - En 2022, la Fondation Indosuez Suisse consacre CHF 140 000 au soutien de quatre nouveaux projets menés par des associations suisses et internationales en Afrique du Sud, à Madagascar, au Sri Lanka et en Haute-Guinée. Avec près de 30 initiatives financées depuis sa création en 2012, elle poursuit ainsi son accompagnement de communautés locales au travers de projets environnementaux, favorisant notamment la transmission de savoirs, l'émancipation des jeunes et la préservation des patrimoines naturels.

La Fondation Indosuez Suisse, qui fêtera ses 10 ans cette année, poursuit son engagement sur le terrain, à l'international, en soutenant des projets environnementaux à fort impact économique et social en faveur de communautés vulnérables. Ils sont identifiés en cohérence avec sa politique de soutien (ou RSE) par un « Comité consultatif » composé de collaborateurs volontaires.

Au niveau local, la Fondation Indosuez permet également chaque année aux collaborateurs du groupe Indosuez en Suisse (Indosuez et Azqore) de partager leurs compétences pluridisciplinaires, en tant volontaires ou project leaders, dans le cadre de son programme de volontariat d'entreprise et notamment des missions solidaires menées lors des Citizen Days.

Agir dans l'intérêt de nos clients et de la société

« L'action de la Fondation Indosuez en Suisse s'inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal et notamment des priorités données à la protection de l'environnement et au développement social. Agir en faveur d'un modèle de développement plus durable participe chaque jour à la motivation et à la satisfaction de nos collaborateurs. En 2021, la mobilisation de plus de 180 collaborateurs pour soutenir des initiatives solidaires en est la preuve tangible. » souligne Jean-François Deroche, CEO d'Indosuez Wealth Management en Suisse et Président du Conseil de la Fondation Indosuez en Suisse.

« La Fondation Indosuez en Suisse est un lieu ouvert dans lequel s'incarne l'intelligence collective et collaborative, où chaque collaborateur, sur un pied d'égalité, partage ses compétences et ses idées, en toute humilité et avec bienveillance. » souligne Valeria Cholat, Directrice de la communication et Membre du Conseil de la Fondation Indosuez en Suisse.

Nouveaux projets soutenus en 2022

La Fondation Indosuez s'investit cette année dans 4 nouveaux projets menés, sur le terrain, par les associations suivantes :

La Fondation Olive Leaf a développé un projet de régénérescence des sols en Afrique du Sud (près du Cap) grâce à une meilleure exploitation du bétail. Cet engagement permettra, à long terme, une préservation de l'écosystème et de la biodiversité et contribuera également au mieux-être des communautés.

Basée en Suisse, l'organisation humanitaire Medair, s'engage à créer des canalisations et des puits au Sud de Madagascar pour lutter contre la sécheresse chronique extrême à laquelle cette région fait face. Des formations sur l'hygiène sont également prévues, ainsi que le transport d'eau par camions afin de répondre à la situation d'urgence durant la construction des nouvelles infrastructures.

, s'engage à créer des canalisations et des puits au Sud de Madagascar pour lutter contre la sécheresse chronique extrême à laquelle cette région fait face. Des formations sur l'hygiène sont également prévues, ainsi que le transport d'eau par camions afin de répondre à la situation d'urgence durant la construction des nouvelles infrastructures. La Fondation Magis accompagne le "Loyola Centre for Ecology and Justice" (LCEJ) à Trincomalee (Nord-Est du Sri Lanka) créé 2019. L'objectif de ce centre est d'offrir un espace commun visant à encourager les bonnes pratiques vers une société plus durable. Ses initiatives visent notamment à réduire la consommation de plastique et à soutenir les familles à faibles revenus dans le développement de projets entrepreneuriaux, notamment la création de potagers biologiques.

L'Association lausannoise Arborise agit en faveur d'une reforestation durable en Haute-Guinée. Dans le cadre de ses projets, les agriculteurs locaux participent à la récolte, à la diffusion de graines de nombreuses espèces d'arbres et à la protection des parcelles replantées. Les agriculteurs mettent en pratique la technique des seedballs (boules de graines enrobées d'essences locales et semées à la volée). Ce programme, prévu sur 1 200 hectares, permettra aux communautés locales de préserver leur patrimoine naturel.

