Groupe Indosuez Wealth Management : Alexandre Ledouble est nommé Directeur Financier d'Indosuez Wealth Management

Paris, le 21 novembre 2022 - Alexandre Ledouble, 45 ans, est nommé Directeur Financier d'Indosuez Wealth Management. Il reporte à Jacques Prost, Directeur Général d'Indosuez Wealth Management, et est membre du Comité de Direction.

Après un début de carrière comme Auditeur Senior chez PriceWaterhouseCoopers, Alexandre Ledouble intègre en 2004 l'agence de notation Fitch Ratings. En 2006, il rejoint le Groupe Crédit Agricole en tant que Chargé de Mission à la Fédération Nationale du Crédit Agricole puis devient Chargé d'affaires Filiales et Participations au sein de la Direction Financière de Crédit Agricole S.A en 2011. En 2015, il est nommé Responsable des Opérations Financières d'Amundi. Depuis 2019, il était Responsable du Pilotage des Fonds Propres et de la Résolution au sein de la Direction Financière de Crédit Agricole S.A.

Alexandre Ledouble est diplômé de l'EM Lyon Business School.

Melinda Raverdy, melinda.raverdy@ca-indosuez.ch

Morgane Le Boursicaud, morgane.leboursicaud@ca-indosuez.com

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.