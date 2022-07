Groupe Indosuez Wealth Management : Anne Toledano est nommée Directrice de la filière Immobilier d'Indosuez Wealth Management

Paris, le 25 juillet 2022 - Anne Toledano est nommée Directrice de la filière Immobilier d'Indosuez Wealth Management à compter du 18 juillet 2022.

Basée à Paris, elle est rattachée à Pierre Masclet, Directeur général adjoint d'Indosuez Wealth Management.

A travers la création de la filière Immobilier, Anne Toledano a pour mission de développer une gamme complète de solutions d'investissement, de conseil et de financement Immobilier pour les clients d'Indosuez à travers le monde, en capitalisant notamment sur les expertises du groupe Crédit Agricole en matière d'Immobilier et de finance responsable.

Biographie

Anne Toledano rejoint Crédit Agricole Corporate & Investment Bank dès 2004 en tant que Responsable de financements immobiliers à Paris. Entre 2013 et 2018, elle occupe le poste de Responsable des activités immobilières de la banque à Londres avant de rejoindre Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à Paris comme Banquier Conseil.

Anne fait par ailleurs partie du Cercle des Femmes de l'Immobilier.

Anne est diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon et de Columbia Business School.

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.