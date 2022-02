Groupe Indosuez Wealth Management : Indosuez Wealth Management remporte 5 prix aux WealthBriefing Swiss Awards 2022

Indosuez Wealth Management remporte 5 prix aux WealthBriefing Swiss Awards 2022 dont celui de meilleur « Fournisseur de Solutions de Change » pour la deuxième année de suite

Genève, le 7 février 2022 - Indosuez en Suisse a été distingué dans l'édition 2022 des WealthBriefing Swiss Awards et reçoit les prix de meilleure banque privée suisse pour son savoir-faire et sa créativité dans 5 catégories :

Service à la clientèle

Solutions client innovantes

Actions en faveur des Femmes

Fournisseur de Solutions de Change

Initiatives de Communication Interne

Ces récompenses témoignent de la pertinence de la stratégie de transformation initiée par le groupe Indosuez il y a 3 ans visant à renforcer son utilité en faveur de ses clients et à relever les défis de son secteur.

A l'heure où Indosuez célèbre ses 145 ans de présence en Suisse, cette reconnaissance du secteur est un gage de crédibilité. Elle atteste de la place de la banque parmi les principaux acteurs dans un marché hautement compétitif.

La Banque s'est distinguée cette année par la mise en œuvre d'un plan d'actions concrètes visant à insuffler une dynamique d'innovation forte autour de l'expérience client mais aussi de l'expérience collaborateur. Ainsi, le jury récompense le renforcement de la qualité de service et valeur ajoutée des solutions proposées notamment sur le marché des changes. Il souligne également les efforts continus en matière de mixité (développement des potentiels, création de réseaux, évolution de carrière et préparation de la succession, rémunération) et de transparence de l'information destinée aux collaborateurs, véritable vecteur de cohésion et d'engagement.

« Nous sommes très honorés de recevoir ces 5 Awards. Au-delà de ces récompenses, nous sommes fiers d'avoir renforcé notre utilité pour nos clients et de leur proposer des solutions innovantes élaborées par nos collaborateurs dans un cadre de travail stimulant et respectueux » souligne Jean-François Deroche, CEO d'Indosuez Wealth Management en Suisse.

Indosuez Wealth Management : Melinda Raverdy, Communication Executive, melinda.raverdy@ca-indosuez.ch

blossom communication : Laurence De Cecco, Consultante Senior, laurence.dececco@blossom-com.ch

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

À propos d'Indosuez Wealth Management en Suisse

Indosuez Wealth Management en Suisse est l'un des établissements de référence de la place financière suisse et figure aujourd'hui parmi les cinq premières banques étrangères du pays. Outre les activités de gestion de fortune, la banque en Suisse est active dans les domaines du financement transactionnel de matières premières et de la banque commerciale. Ses racines remontent à 1876, année d'implantation à Genève du Crédit Lyonnais, l'un des grands ancêtres de l'implantation actuelle. Ses équipes regroupent plus de 1 000 spécialistes de la gestion de fortune établis entre Genève, Lausanne, Lugano et Zurich ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient. Elles conjuguent leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial Indosuez Wealth Management et du groupe Crédit Agricole. La plateforme helvétique pilote le développement des activités de gestion de fortune en Suisse, au Moyen-Orient et en Asie, et détenait au 31 décembre 2020, un total de CHF 39,3 milliards d'actifs clientèle.

À propos de WealthBriefing & ClearView Financial Media

ClearView Financial Media a été fondée par son directeur général, Stephen Harris, en 2004, afin de fournir des informations de haute qualité sur les attentes d'une clientèle privée exigeante. Basée à Londres, mais dotée d'une approche mondiale, ClearView publie le Family Wealth Report, ainsi que des rapports de recherche et des bulletins d'information, tout en gérant un programme d'événements internationaux de réflexion et de leadership. Les lauréats de la 8e édition des WealthBriefing Swiss Awards ont été annoncés le 4 février 2021. Les prix, décernés par un jury de conseillers financiers et de consultants de premier plan, récompensent les réalisations exceptionnelles des leaders suisses de la banque privée et de la gestion de fortune.