Groupe Indosuez Wealth Management : Indosuez acquiert une participation majoritaire dans la fintech Wealth Dynamix

Indosuez Wealth Management acquiert une participation majoritaire dans Wealth Dynamix, fintech spécialisée dans la gestion de la relation client pour les acteurs de banque privée

Paris, le 26 janvier 2023 - Indosuez Wealth Management acquiert ce jour 70% de Wealth Dynamics Ltd. (« Wealth Dynamix »), fintech fondée en 2012 qui fournit des solutions de gestion du cycle de vie des clients (Client Lifecycle Management) aux banques privées, acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs à travers le monde.

Cette prise de participation majoritaire s'inscrit dans le prolongement de la collaboration initiée en 2019 entre Indosuez, sa filiale Azqore, spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Information et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la banque privée et de la gestion de fortune, et Wealth Dynamix. Les solutions développées par Wealth Dynamix renforcent la qualité du service proposé par les institutions utilisatrices en contribuant à la fluidification et personnalisation de la relation entre le banquier et son client (vision 360, prospection, entrée en relation, revue KYC…), à la promotion du selfcare et à la digitalisation des process liés au respect de la réglementation.

Cette acquisition renforce la position d'Azqore sur le marché des services bancaires externalisés en complétant sa plateforme sur un élément clé de la gestion de la relation client. Celle-ci permettra en outre d'accélérer sa dynamique d'innovation avec l'intégration de nouvelles compétences techniques et de bénéficier de l'agilité de cette fintech rentable. Grâce aux synergies mises en place et à la valeur ajoutée créée, cette acquisition favorisera la conquête de nouveaux segments de clients pour Azqore, dont les acteurs de petite et de moyenne tailles.

L'adossement à Indosuez qui compte parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune permettra à Wealth Dynamix d'accélérer son développement et de bénéficier de la solidité du Groupe, tout en conservant son indépendance et son agilité.

Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management, indique : « Cette opération, qui conforte la dynamique d'innovation d'Indosuez, permettra à Azqore d'élargir son offre et de renforcer sa proposition de valeur contribuant ainsi à son attractivité sur son marché. Elle bénéficiera également au développement et à la transformation de l'ensemble de ses partenaires en autorisant toujours plus de personnalisation, de digitalisation et d'autonomie pour leurs clients ».

Gary Linieres, Directeur général de Wealth Dynamix, déclare : « Je suis ravi que Wealth Dynamix rejoigne le groupe Indosuez. Nous travaillons avec Indosuez et Azqore depuis plusieurs années et allons renforcer encore plus cette coopération. Ce rapprochement nous permet de conserver notre agilité et notre esprit entrepreneurial tout en tirant parti de la force d'une organisation comme le groupe Indosuez. Cela nous permettra de mieux servir nos clients actuels et futurs et d'accélérer notre développement. »

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.



A propos d'Azqore

Azqore est un fournisseur de services digitaux spécialisé dans l'externalisation de Systèmes d'Information et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la banque privée.

Depuis près de trente ans, Azqore propose des solutions innovantes, permettant de transformer, digitaliser et améliorer l'expérience des clients des acteurs de la banque privée.

Azqore est une filiale d'Indosuez Wealth Management, marque mondiale de gestion de fortune de Crédit Agricole, 10ème banque mondiale par le bilan (The Banker 2022). Grâce au soutien de son second actionnaire, Capgemini, leader mondial du conseil, des services technologiques et de la transformation digitale, Azqore combine ADN bancaire et approche technologique.

Azqore a réalisé plus de 60 migrations de banques sur sa plateforme bancaire et sert aujourd'hui 26 clients dans le monde pour un total d'environ 200 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion.



A propos de Wealth Dynamix

Fondée en 2012, Wealth Dynamix répond aux principaux défis de la gestion du cycle de vie des clients (CLM) grâce à des technologies intelligentes. Ses solutions CLM primées éliminent les frictions et l'inefficacité tout au long du cycle de vie du client, garantissent la conformité et digitalisent les parcours clients. Elles orchestrent les parcours tout au long du cycle de vie du client et enrichissent considérablement son expérience.

Wealth Dynamix offre deux options CLM. WDX1 est une solution CLM robuste et adaptable qui répond aux exigences complexes des grandes banques privées, des acteurs de la gestion de fortune, de la gestion d'actifs et des institutions financières internationales. CLMi est une solution SaaS rentable, basée sur le cloud, qui convient parfaitement aux acteurs de taille moyenne qui souhaitent une plateforme prête à l'emploi, un déploiement rapide et une maintenance facilitée.