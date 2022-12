Groupe Indosuez Wealth Management : Indosuez lance une nouvelle plateforme permettant à ses clients d'accéder à l'univers d'investissement de la banque

Indosuez Wealth Management lance une nouvelle plateforme digitale pour permettre à ses clients d'accéder à l'univers d'investissement de la banque en toute autonomie

Paris, le 5 décembre 2022 - Indosuez Wealth Management lance un nouveau service digital à destination de ses clients sous convention conseil. Par le biais de leur espace e-banking, les clients auront accès à une plateforme présentant un large panel d'instruments financiers et regroupant les convictions et recommandations des experts d'Indosuez. Cette plateforme permet de répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de digitalisation et d'autonomie.



Un nouveau service en ligne pour donner un accès direct à l'univers d'investissement de la banque…

Depuis leur espace e-banking, les clients d'Indosuez sous convention conseil pourront désormais accéder en toute autonomie aux thèmes d'investissements privilégiés d'Indosuez incluant un focus sur l'offre responsable, aux convictions et recommandations de ses experts, aux données de marché, à des fiches produits détaillées incluant notamment les notations ESG. Ils pourront également créer leur propre liste de produits. La nouvelle plateforme met à disposition des clients un outil de filtrage sur un large univers d'investissements appelé à s'enrichir en permanence. Les clients détenteurs de produits structurés pourront découvrir une fonctionnalité innovante : le suivi du calendrier des évènements liés aux produits structurés (paiement de coupons, date de rappel…).



… et répondre aux nouvelles attentes des clients : digitalisation et autonomie

Selon une étude Capgemini, en Europe, 63% des clients très fortunés souhaitent accéder aux informations de marchés et conduire des transactions en toute autonomie. Un chiffre qui s'élève à plus de 70% en Asie-Pacifique. Depuis plusieurs années, Indosuez multiplie les points de contact avec ses clients ; le client pouvant, au choix, accéder aux services de la banque à distance ou en présentiel. Grâce à cette nouvelle plateforme digitale, un client peut ainsi établir sa propre liste de valeurs « favorites », explorer les thèmes d'investissement du moment, puis échanger ou compléter son information auprès de son conseiller habituel au sein d'Indosuez. Cette plateforme illustre la conviction de la banque que le digital doit être rehaussé par l'humain.



Un service conçu en mode agile et co-construit avec les clients

A l'origine réservé aux conseillers de la banque, ce nouveau service en ligne a été développé en mode agile au sein de l'Innovation Lab d'Indosuez. Une vingtaine de clients ont participé au développement de cet outil selon un principe de co-construction. L'ensemble des retours des clients ont été implémentés et ont ainsi permis d'enrichir les fonctionnalités proposées. Dans les mois à venir, l'avis des clients continuera de venir alimenter la trame d'évolution du produit.

Melinda Raverdy, melinda.raverdy@ca-indosuez.ch

Morgane Le Boursicaud, morgane.leboursicaud@ca-indosuez.com

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2022).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble près de 3 000 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour) et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.