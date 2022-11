Indosuez : meilleure Banque Privée au Luxembourg pour la 2ème année consécutive

Cette distinction renouvelée sur un marché hautement concurrentiel est une reconnaissance de sa stratégie d'entreprise mise en œuvre au service de ses clients, de ses collaborateurs et de la société.

Olivier Chatain, Senior Country Officier du groupe Crédit Agricole au Luxembourg, Administrateur Délégué et Directeur général d'Indosuez Europe, commente cette récompense : « Nous pouvons être fiers et honorés de cette reconnaissance renouvelée de la qualité de notre offre de produits et services et de nos engagements en faveur de la société. Merci et bravo à tous nos collaborateurs, ce prix est le vôtre. ».

À propos d'Indosuez au Luxembourg

Indosuez au Luxembourg, véritable hub européen de la banque privée, compte près de 400 collaborateurs de 15 nationalités différentes, ainsi que des succursales en Belgique, en Espagne et en Italie. Ce dispositif européen permet de combiner approche domestique et ouverture internationale. Indosuez au Luxembourg, c'est aussi CA Indosuez Wealth (Asset Management), société de gestion créée en 2014, qui emploie une trentaine de collaborateurs et gère plus de 9 milliards d'euros d'actifs.

*À propos de Global Finance

Cette huitième édition des « Best Private Bank Awards » récompense les banques qui répondent le mieux aux attentes spécifiques des clients fortunés en matière de croissance, préservation et transmission de leur patrimoine. Les gagnants ne sont pas toujours les plus grandes institutions, mais plutôt les meilleures - celles dont les qualités sont plébiscitées par les clients au moment de choisir leur partenaire.

Les experts de Global Finance analysent la performance des banques sur la base d'informations issues non seulement des experts de l'industrie financière, mais également de chefs d'entreprises. Leurs critères d'analyse reposent notamment sur la croissance des actifs, la qualité des services à la clientèle, les partenariats stratégiques et l'innovation.