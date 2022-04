Groupe IRD : ClicData annonce l'arrivée d'un nouveau CEO et lève 2,5M pour accélérer son expansion mondiale

Editeur de logiciels lillois, positionné sur le marché mondial de la Business Intelligence, ClicData vient de réorganiser son capital et de lever 2,5 M€ auprès de 3 sociétés d'investissement - IRD Gestion, Odyssée Venture, Arameic - et d'une douzaine de business angels. Rend Stephan, ex-partner du Boston Consulting Group (BCG) et fondateur de endCX, prend la tête de la société pour en accélérer le développement mondial avec pour objectif de tripler le chiffre d'affaires sur trois ans.

En plein essor, le marché mondial de la Business Intelligence (informatique décisionnelle) devrait atteindre plus de 40 milliards USD d'ici 2026.

Fondée en 2008 par Telmo Silva et Hélène Clary, ClicData a mis au point après 5 années de R&D une solution de Business Intelligence en mode Cloud et SaaS, constituant une innovation majeure dans le secteur.

En effet, ClicData a l'avantage distinctif de regrouper en une seule et même plateforme tous les outils nécessaires à la mise en place d'un pilotage d'activité performant : connexion et stockage de la data ; traitement, homogénéisation et analyses pointues dans une Data Warehouse ; rapports et tableaux de bord interactifs ; partage sélectif et automatisé - tout en proposant une prise en main très rapide et simple, quelle que soit la complexité des données.

La plateforme ClicData a déjà séduit plus de 800 clients à travers le monde, tous secteurs et corps de métiers confondus. Elle s'adresse aussi bien aux analystes de données et développeurs de logiciels - qui sont séduits par sa puissance et sa versatilité - qu'aux managers, dirigeants et consultants - qui privilégient sa simplicité et sa flexibilité.

La présence significative de ClicData en Amérique du Nord et Europe ainsi que dans une vingtaine d'autres pays reflète cette empreinte business mondiale. Plébiscitée par ses clients, ClicData a notamment été classée comme leader des outils de Business Intelligence dans le rapport 2021 de TEC Insight.

La nouvelle étape de ClicData sera pilotée par son nouveau CEO Rend Stephan, qui rejoint Telmo Silva dans son rôle de CTO, et Hélène Clary en tant que VP Business Développement Europe. L'équipe dirigeante s'étoffera courant 2022 avec notamment un VP Business Développement US, entre autres.

« L'intelligence décisionnelle est un marché encore jeune, promis à une très forte croissante à l'échelle mondiale. Les plateformes d'intelligence décisionnelle constituent aujourd'hui le moteur des décisions entrepreneuriales agiles et éclairées. Chez IRD Gestion, nous sommes très heureux d'accompagner le développement international de ClicData, pépite de l'IT « made in Hauts-de-France », qui réalise déjà plus de la moitié de son activité outre-Atlantique. L'arrivée de Rend Stephan, fort d'une solide expérience mondiale dans l'éradication de la complexité décisionnelle et opérationnelle, augure une belle accélération pour ClicData et ses équipes. »

David Leprêtre, Associé Conseil IRD Gestion