Groupe IRD : L'IRD présente son bilan 2021 et ses perspectives 2022

A l'occasion de son Assemblée Générale le 21 juin 2022, la Direction de l'IRD a présenté le bilan détaillé de son activité 2021 et dévoilé ses perspectives pour ses 4 métiers : le capital investissement, le conseil aux dirigeants (M&A), les services aux entreprises et l'immobilier d'entreprises. Au global, l'IRD a investi 38 M€ au capital des entreprises en 2021, toutes régions confondues, dont 17,1 M€ en Hauts-de-France, et 11,8 M€ dans des projets immobiliers structurants pour la région Hauts-de-France. Avec un résultat net consolidé record de 20,3 M€, contre 10,3 M€ en 2020, et les nombreux projets lancés, l'IRD a renforcé ses moyens pour démultiplier son impact en 2022 et investir massivement dans le renouvellement et les mutations profondes de notre tissu économique.

« Pour l'IRD comme pour tous les acteurs économiques, 2021 a été l'opportunité de challenger nos modèles, engager notre transformation, pour mieux accélérer celle des entreprises que nous accompagnons. Au sein d'Entreprises & Cités, plus grand campus entrepreneurial de France, nous nous sommes fédérés autour d'une raison d'être commune et moteur de nouveaux développements : « Agir pour les réussites indissociables de l'entreprise et du territoire », avec des convictions assumées : les réussites de nos entreprises doivent s'analyser de façon multiples, certes par la création de valeur financière mais aussi d'emplois, par leur contribution à l'attractivité de notre région et par leurs engagements sociétaux et environnementaux.»

Jean-Pierre Letartre - Président de l'IRD

« En 2021, les résultats nets de l'IRD ont connu une nette progression liée à un contexte de reprise de l'activité des entreprises ainsi qu'à des marchés de transaction très actifs. Nos résultats, historiques par leur niveau, illustrent notre volonté de contribuer à créer des valeurs durables au sein de l'entreprise et du territoire. L'IRD étend également progressivement son action à toute la région Hauts-de-France, jusqu'à l'Ile de France, avec 3 grands enjeux : l'ancrage des centres de décision en région, la transformation digitale et RSE des entreprises, et bien sûr la décarbonation accélérée de notre économie en lien étroit avec la dynamique régionale REV3. »

Thierry Dujardin, Directeur Général de l'IRD.