Groupe IRD : Soirée des Pépites IRD 2021

Lundi 20 septembre, nous étions près de 800 réunis pour la soirée #LesPépitesIRD 2021 à la Cité des échanges.

Une soirée mémorable placée sous le signe du collectif, des messages de vies inspirants, du partage et des belles réussites entrepreneuriales de la région.

Animée avec talent et énergie par Laura Di Muzio, nous avons tous vécu un beau moment d'échanges que nous pouvons résumer en une seule phrase : Ensemble, tout est possible !

7 sociétés pépites du Groupe IRD ont ainsi été mises à l'honneur :

- Elysis, leader régional du conseil en management de projets pour l'industrie

- Remorques du Nord, n°1 français de la vente de remorques et de la pose d'attelage

- Abeille Rush, spécialiste de la livraison express dans les Hauts-de-France depuis 1985

- MCI, 60 ans d'expérience dans la réfrigération commerciale, industrielle et le génie climatique

- Cabre, leader régional des solutions d'isolation thermique par l'extérieur

- Duriez Agencement, expert de la fabrication et la pose d'agencement sur-mesure haut de gamme

- Laboratoire d'Audiologie Renard, la plus grande équipe d'audioprothésistes indépendants au nord de Paris

Grâce à votre mobilisation et votre engagement, le Fonds de dotation Entreprises et Cités a récolté près de 14 000€ qui seront reversés au Fonds de dotation Ladies are Just Amazing.

Ladies are Just Amazing est un Fonds de dotation qui vise à accompagner des jeunes, en leur redonnant de l'énergie, à travers la pratique sportive, pour retrouver confiance en eux et les orienter sur des projets professionnels.

« A travers cette soirée, nous mettons à l'honneur nos « Pépites 2021 » : des entrepreneurs qui ont su voir en la crise une opportunité d'accélérer leur transformation, de créer les conditions optimales de leur développement. Ensemble, nous célébrons la joie de nous retrouver, de partager nos expériences dans ce contexte de relance, foisonnant de projets d'avenir mais aussi de nombreux défis pour les entrepreneurs. Bien sûr comme chaque année, la solidarité sera au cœur de cette soirée : nous avons décidé de soutenir « Ladies are Just Amazing » pour leur incroyable énergie et notre vision commune sur la puissance du collectif. »

Thierry Dujardin, Directeur général du Groupe IRD