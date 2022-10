IRD & ASSOCIES : PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

IRD ET ASSOCIES

Les actionnaires de référence de GROUPE IRD annoncent l’apport de leurs participations à la société IRD ET ASSOCIES, qui sera l’initiateur d’une offre publique de retrait visant les actions de GROUPE IRD au prix de 44,20 euros par action, suivie d’un retrait obligatoire

Marcq-en-Barœul, le 5 octobre 2022 – 19h00

IRD ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, est bénéficiaire d’engagements d’apports portant sur 2.807.613 actions de GROUPE IRD, soit 96,71 % du capital social et des droits de vote de cette société, par RESALLIANCE, GPI – CITE DES ENTREPRISES, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, GIPEL, HOLDING MALAKOFF HUMANIS, UNION DES INDUSTRIES DU TEXTILE & HABILLEMENT, ENTREPRISES ET TERRITOIRES HDF, MEDEF LILLE METROPOLE, FDD ENTREPRISES ET CITES, ALLIANCE EMPLOI et EMPLOI & HANDICAP (les « Actionnaires de Référence »). A l’issue de cette opération, elle franchira notamment le seuil de 30% du capital et des droits de vote de GROUPE IRD, ce qui déclenchera l’obligation pour IRD ET ASSOCIES de déposer une offre publique d’acquisition sur les titres de GROUPE IRD.

Dans ce contexte, IRD ET ASSOCIES procédera, en tant qu’initiateur (l’« Initiateur »), au dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions de GROUPE IRD au prix de 44,20 euros par action GROUPE IRD (l’ « Offre »).

L’Offre fait suite à la volonté des Actionnaires de Référence d’apporter leurs participations à un holding pour renforcer la gouvernance. Par ailleurs, ils ont constaté que depuis sa création en 1956, GROUPE IRD n’a jamais fait appel au marché et n’entend pas le faire pour financer son développement, son flottant est extrêmement réduit et la liquidité des actions est quasi inexistante. À cela s’ajoute le poids grandissant des coûts notamment en raison des contraintes réglementaires et administratives liées à la cotation pesant sur GROUPE IRD. Dans ce contexte, la sortie de bourse permettrait à GROUPE IRD de se concentrer sur ses activités.

Enfin, alors que les volumes échangés sur le marché sont limités depuis plusieurs années (grand nombre de jours de cotation avec un unique titre échangé dans le cadre du contrat de liquidité), l'Offre permettra également de proposer à chaque actionnaire de bénéficier d’une liquidité certaine à un prix faisant ressortir une prime très significative sur les cours actuels et sur différentes moyennes de cours.

TERMES DE L’OFFRE

L’Offre visera l’ensemble des actions de GROUPE IRD non détenues par IRD ET ASSOCIES, soit environ 3,29 % du capital social et des droits de vote de GROUPE IRD, au prix de 44,20 euros par action.

Ce prix est égal aux capitaux propres consolidés (part du Groupe) au 30 juin 2022 soit 44,14 euros par action (arrondi au dixième d’euro supérieur) et fait ressortir une prime de 92,2% sur le cours coté du 4 octobre 2022, dernier jour de cotation avant l’annonce de l’Offre et de respectivement 92,4%, 87,5% et 80,3% sur la moyenne des cours de bourse de GROUPE IRD pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de cotation.

L’Initiateur a l’intention, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, de mettre en œuvre un retrait obligatoire de GROUPE IRD au terme de l’Offre, dans la mesure où les actionnaires minoritaires ne représenteront pas plus de 10% du capital et des droits de vote de GROUPE IRD après les apports susmentionnés. IRD ET ASSOCIES se verra alors transférer les actions de GROUPE IRD non détenues par elle au prix de l’Offre net de tous frais.

Ce projet d’Offre ainsi que le projet de note d’information qui doivent être déposés auprès de l'AMF avant fin octobre 2022 demeurent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le calendrier de l’Offre, qui sera déterminé par l’AMF, sera publié ultérieurement.

Dès le dépôt de l’Offre, le projet de note d’information sera disponible sur le site internet de GROUPE IRD (https://groupeird.fr/informations-financieres-groupe-ird) et celui de l’AMF (www.amf-france.org).

