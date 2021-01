Groupe IRD : Le Groupe IRD et Picardie Investissement Gestion signent un accord stratégique de coopération

Les 2 acteurs historiques et référents

du capital investissement en Hauts-de-France, le Groupe IRD et Picardie

Investissement Gestion, s'allient pour renforcer leur offre d'accompagnement aux

entrepreneurs régionaux, confrontés à des défis inédits : faire face à l'urgence

de la crise tout en se projetant dans l'économie de demain.

Représentant ensemble plus de 350 M€

sous gestion, près de 300 participations en portefeuille, et chacun 30 ans d'expérience

dans l'accompagnement des dirigeants, les partenaires concluent un accord de

coopération visant la mutualisation de leurs moyens (outils de financement) et de

leurs compétences (conseil et services aux entreprises).

Cet accord vise 2 priorités :

1) Renforcer le

soutien aux entreprises innovantes et technologiques « made in

Hauts-de-France » via la montée en puissance des outils de

Finovam Gestion (amorçage) dont les 2 partenaires sont actionnaires, et le

déploiement de nouvelles coopérations avec la Frenchtech, les incubateurs et les

accélérateurs des Hauts-de-France.

2) Renforcer

l'accompagnement des PME/ETI via la création d'un fonds d'un genre nouveau, hybridant

solutions de financement et conseil stratégique en transformation. Fédérant des

entrepreneurs et industriels régionaux de premier plan, ce Fonds Expert de

Transformation Territorial vise un premier closing de 100 M€ au premier

trimestre 2021.

« Cette

crise violente est à la fois un creuset d'innovations pour nos porteurs de

projets technologiques, et un accélérateur de tendances qui impose à nos PME/ETI

de s'adapter rapidement, de transformer leur organisation et leur business model.

Cela nous amène à réinventer notre rôle de capital investisseur en cette

période où les liquidités « pleuvent » pour les entreprises, mais où

les dirigeants ont cruellement besoin d'accompagnement pour adapter leur Vision

et engager leur entreprise dans l'économie de demain, mondialisée, responsable

et durable. Pour avancer dans ce monde complexe et incertain, nous sommes

convaincus que la coopération n'est plus une option. Et qu'il est désormais

essentiel d'hybrider notre offre en adossant nos solutions de financement à une

proposition complète de conseil et de services aux entreprises. Ces convictions,

nous les partageons avec les équipes de Picardie Investissement Gestion, et nous

les concrétisons à travers cette alliance stratégique de coopération. »

Jean-Pierre

Letartre, Président du Groupe IRD

« Picardie Investissement et le

Groupe IRD partagent la même raison d'être depuis plus de 30 ans, le même

« ADN entrepreneur » et la même logique du capital patient, ce sens

du temps long, à l'opposé des logiques financières spéculatives. Complémentaires par

notre ancrage géographique, nos atouts, nos expertises, nous souhaitons aujourd'hui

aller plus loin aux côtés des entrepreneurs régionaux en mettant en commun nos

moyens et nos compétences, et en engageant ensemble de nouveaux projets

structurants pour l'économie régionale. Notre ambition : développer

l'innovation « made in Hauts-de-France », accompagner la

transformation de nos PME/ETI et continuer à fixer durablement les sièges de

décision en région. Nous souhaitons également, à travers cette alliance, fédérer

les entreprises du nord et du Sud des Hauts-de-France, connecter leurs

dirigeants, et contribuer ainsi à créer la « Communauté des entrepreneurs

des Hauts-de-France », créatrice de valeur durable et d'emplois pour notre

région. »

Patrick

Colin, Président de Picardie Investissement Gestion

Groupe IRD

Picardie Investissement Gestion