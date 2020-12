Groupe IRD : Nord Transmission accompagne la cession de MOMENT'APART

Créée il y a 10 ans par Vanessa Blain, MOMENT'APART est une agence immobilière (physique et en ligne) spécialisée dans la location de meublés courte et moyenne durée, leader à Lille.

Cette transmission s'inscrit dans la continuité d'une entreprise innovante, rigoureuse et performante, ayant fait ses preuves pour de nombreux propriétaires, en s'inscrivant très tôt dans l'ère de la mobilité.

Vanessa Blain a souhaité passer le relai à Caroline Breistroff dans le cadre d'un nouveau projet entrepreneurial :TIMER IMMOBILIER,une agence immobilière qui permet de valoriser son bien grâce aux enchères.

L'aventure de Vanessa Blain avec MOMENT'APART débute en novembre 2010. Ses objectifs au cœur d'une métropole lilloise en pleine expansion :





Proposerà des propriétaires une gestion locative souple, optimisée et moderne de leurs biens immobiliers ;





Développer une prestation différenciante à destination d'une typologie de locataires jusqu'alors sans réelles solutions.





Les propriétaires-investisseurs disposent de rendements meilleurs que pour une location classique. De plus, MOMENT'APART s'occupe de tout : réservations, entrées/sorties, ménage, draps, entretien, facturations, taxes de séjour. Un portail en ligne offre aux propriétaires un suivi instantané de l'occupation de leurs biens et donne l'accès à un compte-rendu de gérance mensuel.

Les locataires ont une solution répondant à leurs attentes pour des séjours courte et moyenne durée : un « chez soi » à destination de voyageurs d'affaires, d'expatriés, d'artistes, d'étudiants étrangers, de vacanciers ou de toutes personnes ayant besoin d'un logement pour quelques semaines (travaux, décalage entre achat et vente), etc.

MOMENT'APART, en proposant une offre de logements meublés et confortables avec une décoration soignée et personnalisée, connaît ainsi un développement régulier, basé sur une qualité de conseils et de services.

Vanessa Blain a confié un mandat de cession à Nord Transmission (IRD CONSEIL) afin de lui trouver une personne de confiance ayant pour projet de poursuivre la dynamique et le développement. Une nouvelle page s'ouvre donc avec Caroline Breistroff qui concrétise ainsi un nouveau projet professionnel réunissant immobilier de choix et services de qualité.

« Nous sommes très heureux d'avoir piloté cette transmission. Cette opération se concrétise dans la continuité et la pérennité souhaitées par Vanessa Blain, déjà bien investie dans son nouveau projet entrepreneurial. MOMENT'APART dès sa création s'est inscrite comme une société de la nouvelle économie, intégrant digitalisation, référencement internet et parcours clients. Ce sont des atouts significatifs sur un marché essentiel à l'attractivité économique de notre territoire. »

Julien Ghesquières, consultant IRD Conseil - Nord Transmission

« J'ai été très satisfaite du travail de Nord Transmission qui m'a accompagnée du début à la fin depuis la recherche d'acquéreurs potentiels jusqu'à la signature définitive. La compétence de cette structure est incontestable. Ils ne m'ont présenté que des acquéreurs potentiels sérieux et ont réalisé toute la partie juridique et comptable qui est bien trop fastidieuse à faire sans connaissance spécifique. Je suis ravie d'avoir transmis Moment' Apart à Caroline qui partage les mêmes valeurs que moi et qui continuera j'en suis sûre à développer cette belle entreprise. »

Vanessa Blain, cédante

« J'ai particulièrement apprécié les rapports de confiance et de respect mutuel qui se sont instaurés entre l'équipe de mon conseil, Experts&Co emmenée par Pascal Dzierzek, et l'IRD, qui ont permis de travailler dans un climat propice sur la reprise de Moment'Apart. »

Caroline Breistroff, repreneuse