Groupe IRD : Communiqué de presse post conseil d'administration du 27 avril 2021

Emission d'obligations non convertibles souscrites par le MEDEF LILLE METROPOLE à hauteur de 1,5 M€ et ALLIANCE EMPLOI à hauteur de 2,1 M€.

Participation à la constitution d'AVENIR ET TERRITOIRES 3. (20 % de participation partagée entre GROUPE IRD et BATIXIS)

Décision de participer à une souscription à hauteur de 4 M€ au FPCI FINOVAM 2, fonds successeur de FINOVAM dont le Groupe IRD était également souscripteur, sous gestion de FINOVAM GESTION, SGP dont le Groupe IRD est actionnaire (Fonds lancé au premier trimestre 2021 à destination de starts up innovantes sur l'ensemble des Hauts de France), aux côtés de FINORPA SCR, de la Région Hauts de France et de Picardie Avenir SCR.

Décision de participer à la création et à la souscription à hauteur de 10 M€ du FPCI FE2T. Ce fonds, sous gestion d'IRD GESTION et

Un Comité Stratégique (semestriel) dont l'objet est de présenter la stratégie et l'activité des différents métiers, d'analyser les évolutions de l'environnement de la société et de réfléchir aux orientations stratégiques au travers des besoins des entreprises.

Le Conseil d'administration de la société, tenu en présentiel et en visioconférence ce 27 avril 2021 sous la présidence de M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes sociaux et consolidés du Groupe au 31 décembre 2020 qui ont été audités par les commissaires aux comptes. Ils ont été présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Activité

GROUPE IRD SA développe ses activités autour de trois pôles : le capital développement, l'immobilier, le conseil.

Activités de Capital Investissement

L'année 2020 a été marquée par :

Le ralentissement du marché du capital développement particulièrement sur le PME suite aux incertitudes économiques liés à la crise sanitaire et à la mise en place des dispositifs d'état de soutien financier aux entreprises avec en particulier le déploiement rapide et efficace des PGE

Le déploiement du FPCI IRD entrepreneurs (3 investissements) à la première date anniversaire du fonds, avec deux autres opérations qui avaient été validées mais des dirigeants qui ont préféré opter pour une solution « PGE »

Le lancement d'IRD CONNECT : communauté composée des 148 dirigeants des participations, des souscripteurs et les membres des comités consultatifs afin de les alimenter en informations et animer des ateliers d'échange d'expérience

La réflexion sur la mise en œuvre d'un nouveau fonds FE2T (lancement au second semestre 2021) : Fonds régional d'une taille significative destiné à faciliter la transformation des entreprises, en s'appuyant sur des entrepreneurs régionaux ayant marqué leur volonté de s'engager auprès des entreprises tant financièrement qu'en appuis stratégiques et opérationnels, une équipe d'experts sélectionnée et animée par IRD Gestion, et un partenariat opérationnel avec Picardie Investissement Gestion, pour renforcer notre présence territoriale et notre capacité à identifier des cibles.

Depuis l'origine, les sociétés développant une activité de capital investissement ont accompagné 1.000 entreprises.

Activités Immobilières

Le Groupe IRD intervient dans trois domaines : L'immobilier d'entreprises (BATIXIS et ses filiales ou sociétés liées dont AVENIR ET TERRITOIRES, A&T COMMERCES, A&T ACTIVITES, IMMOBILIERE ET TERRITOIRES, …), l'immobilier d'habitat (FORELOG) et l'aménagement de zones d'activités (AMENAGEMENT ET TERRITOIRES).

Principaux évènements marquants de l'année 2020 :

GROUPE BATIXIS / IMMOBLIERES ET TERRITOIRES

Prise de Participation à hauteur de 10% (400 K€ en Capital) dans la société AVENIR ET TERRITOIRES 3 aux côtés de GROUPE IRD (10%)

Perception de dividendes d'AVENIR ET TERRITOIRES suite aux cessions d'actifs réalisées en 2019

Fusion absorption de la Société AMENAGEMENT ET TERRITOIRES par BATIXIS fin 2020

GROUPE AVENIR ET TERRITOIRES

GROUPE AVENIR ET TERRITOIRES Arrêt de la période d'investissement pour la première foncière de bureaux AVENIR ET TERRITOIRES

A fin 2020, Le Groupe IRD était investi dans 64 opérations représentant un actif brut de 300 M€, dont quote-part IRD 139 M€, et avec une rentabilité locative moyenne de 6,70 % dont 21 SCI représentant un actif brut de 86,5 M€ dont quote-part IRD 19 M€ et 36 immeubles en direct ou au travers de foncières pour un actif brut de 193 M€ et une quote-part IRD de 100 M€.

Activité de Conseil et d'Accompagnement

IRD CONSEIL est la structure centrale de l'activité d'intermédiation et de conseil qui intervient en conseil en acquisition et cession d'entreprises (NORD TRANSMISSION), évaluation, opérations de rapprochement, diagnostic stratégique, levée de fonds et recherche de financements structurés (NORD FINANCEMENT), négociations immobilières (SOREX).