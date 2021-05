Groupe IRD : Nord Transmission accompagne la cession de PRIMATIS

Basée à Roubaix, berceau français de la Grande Distribution et de la Vente à Distance,

PRIMATIS est depuis plus de 20 ans un acteur significatif de ces filières d'excellence régionales.

L'activité de PRIMATIS réside dans la création, le développement et la production de cadeaux

promotionnels sur-mesure qui stimulent les ventes de ses clients, acteurs de premier plan de la VAD et

de la distribution spécialisée. PRIMATIS propose 12 gammes de produits, de la bagagerie au linge de

maison, de la décoration aux accessoires de mode, avec un fort savoir-faire dans le prêt-à-porter.

Créée en 2000 par André Eric FAUCHILLE, alors cadre-dirigeant chez Leroy Merlin, accompagné de son

épouse Nathalie, la Société bénéficie d'une grande expertise de la VAD et d'une connaissance

stratégique des clients de ses clients (clients finaux).

Le cadeau promotionnel a l'impact « déclencheur de ventes » et « fidélisation du client » réputé au

meilleur coût / efficacité. Il fait partie de la stratégie Marketing des plus grands acteurs de la distribution

spécialisée avec lesquels PRIMATIS est partenaire-clé depuis des années. PRIMATIS assure une mission

globale pour la réussite de leurs actions commerciales, en leur apportant conseil et solutions dédiées,

en phase avec les attentes du client final.

Chaque cadeau promotionnel est original, développé sur-mesure en fonction des envies actuelles,

fabriqué dans un strict contrôle de qualité et de conformité. « Le cadeau promotionnel est apprécié

comme un produit complémentaire à la commande du client » a coutume de dire André Eric Fauchille

qui détecte régulièrement dans son quotidien les produits que PRIMATIS a conçus, comme ses

doudounes tant appréciées, ou ses sacs à mains si prisés.

Avec des composantes artistiques et créatives fortes, PRIMATIS se démarque avec des produits qui font

mouche : tendances, à la mode, innovants sur les matières et la technique. C'est la clé de cette réussite !

PRIMATIS dispose d'une organisation autonome et décentralisée, en proximité directe des clients. Avec

un effectif d'une vingtaine de personnes, dont un bureau de 4 personnes à Shanghai, les équipes sont

constituées de stylistes, de chefs de produits, de responsables logistique, production et transport.

André Eric Fauchille a confié un mandat de cession à Nord Transmission (IRD CONSEIL) afin de lui

trouver une personne qualifiée, de confiance, ayant pour projet de poursuivre la dynamique et le

développement.

Une nouvelle page s'ouvre donc avec Nicolas Van de Casteele, entrepreneur expérimenté, ayant

travaillé 18 ans en Chine, à la direction opérationnelle d'ETAM mais aussi sur de nombreux projets

entrepreneuriaux de distribution.

A Marcq-en-Baroeul, le 30 avril 2021

Verbatim NT Julien Ghesquières :

« Nous sommes très heureux d'avoir piloté cette transmission, de A à Z. Il a été déterminant de bien

analyser les compétences-clés de PRIMATIS, son modèle économique intégré à fort valeur ajoutée pour

ses clients. Cela a ensuite permis d'approcher Nicolas Van de Casteele, profil idéal pour prendre le relai

d'André Eric Fauchille et de son épouse Nathalie, et de trouver les conditions favorables d'une opération

réussie »

Verbatim cédant André Eric Fauchille :

« Un accompagnement de qualité, une compréhension de notre métier, une grande compétence, une

écoute attentive et une volonté de mener à terme ce projet… autant d'éléments qui nous ont permis de

finaliser une belle transmission de PRIMATIS dans des conditions optimales assurant ainsi la pérennité

de l'entreprise »

Verbatim repreneur Nicolas Van de Casteele :

« C'est pour moi la première phase d'un nouveau projet de vie et mon ambition première est de

pérenniser le travail formidable réalisé par Nathalie, André Eric et leurs équipes. En plaçant leurs clients

et consommateurs au coeur de leur organisation, PRIMATIS a su acquérir un savoir-faire unique. Cette

pierre angulaire couplée à une grande agilité nous permettront d'agrandir et d'embellir ce bel édifice ! »

A PROPOS DE NORD TRANSMISSION (GROUPE IRD)

Acteur référent du conseil en cessions et acquisitions d'entreprises, Nord Transmission exerce son

métier depuis plus de trente-cinq ans au service des dirigeants, et de la pérennité des activités qu'ils ont

créées. Avec 356 opérations réalisées depuis l'origine, Nord Transmission dispose d'une expertise

unique et d'une connaissance optimale du tissu économique régional.

