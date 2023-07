Cette croissance s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque SCHOTT et le travail mené de front au niveau marketing, commercial et produit.

Les investissements pour moderniser et adapter nos web stores (SCHOTT et RIVIERAS) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires.

La marque Schott allie une combinaison unique d'héritage et de modernité avec un rapport qualité/prix attractif et une clientèle hétérogène quel que soit la catégorie sociale et les tranches d'âges.

Nos web stores Schott et Rivieras sont plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web, les indépendants et les Grands Magasins.

Par ailleurs, conscient des enjeux climatiques et environnementaux et face à un cadre législatif de plus en plus strict, Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques.

Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'AFNOR, organisme qui accompagnera le Groupe JAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE.

Les actions déjà inscrites au calendrier sont la mise en application de la Loi AGEC, à travers la création d'une plateforme dédiée à l'information du consommateur, la réduction des emballages plastiques et la prise en compte de leur recyclabilité.

Enfin la mise en place d'un plan d'éco-conception permettra progressivement d'augmenter la part de produits à faible impact environnemental tout en prenant en compte les aspects sociaux et financiers.

Ce développement porte sur des actions distinctes et conjointes applicables aux 2 marques sous licence, mais visant un même objectif : un développement durable.

Durant ces six derniers mois voici nos principales actions relatives à la RSE :

achèvement de la base de données de la plateforme permettant l'information du consommateur sur la traçabilité,

abandon définitif des sacs plastiques à usage unique pour les marques Schott et Rivieras au profit de sac en papier recyclés et recyclables,

mise en place des logos TRIMANS sur tous nos vêtements et polybags,

obtention de la certification LEATHER WORKING GROUP,

démarrage de la certification OEKO-TEX MADE IN GREEN,

OEKO-TEX MADE IN GREEN, préparation de l'affichage environnemental.

