Groupe JAJ : 22/07/2022 Résultats financiers de l'exercice 2021/2022

RESULTATS FINANCIERS ARRETE AU 31 MARS 2022 En date du 13 juillet 2022 le Conseil d'Administration du Groupe JAJ a arrêté les comptes de l'exercice 2021-2022 (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022). RESULTATS ANNUELS En milliers d'€ 31-03-2022 31-03-2021 Chiffres d'affaires 24 170 19 195 Marge Brute Globale (%) 44% 48% Excédent brut d'exploitation 1 837 692 En % du CA 7.6% 3.6% Résultat d'exploitation 906 117 En % du CA 3.7% 0.6% Résultat net 243 2 295 Le chiffre d'affaires est en croissance de +25.9% sur l'exercice 2021/2022 et atteint 24.2M€, ceci malgré les mesures gouvernementales imposant la fermeture des commerces non essentiels durant 6 semaines sur les mois d'Avril et Mai 2021. Il est à souligner que le CA est également en forte croissance (+20%) par rapport au dernier exercice pré- covid 2019/2020 et que Groupe JAJ affiche un niveau de vente jamais atteint depuis plus de 20 ans. Malgré un marché de l'habillement toujours atone avec une reprise nettement moins marquée que d'autres secteurs d'activité (+8% vs 2020 mais toujours en baisse de plus de 8% vs 2019), Groupe JAJ surperforme par rapport au marché en affichant une très forte dynamique commerciale notamment en France (+42%) alors que l'export est stable (-0.4%), ceci malgré la forte baisse du marché Anglais compte tenu des différentes mesures sanitaires davantage restrictives et de l'effet Brexit qui a freiné considérablement notre activité outre-Manche(-35%). La France représente désormais plus de deux tiers des ventes. Cette croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires repose sur plusieurs aspects : Avant tout, un travail remarquable de nos équipes et de nos partenaires/fournisseurs de longue durée en Asie pour assurer la production et l'expédition des marchandises dans des délais raisonnables compte tenu des conditions particulièrement perturbées que ce soit au niveau de la

fabrication (capacité de production limitée, manque de personnel, rareté et hausse du prix des matières premières…), que du fret maritime en provenance d'Asie (manque de containers disponibles, délai de livraison fortement allongé, très forte hausse des tarifs…). Une forte dynamique commerciale sur la quasi-totalité des canaux de distribution tirée par des « hits produits », notamment sur le segment des doudounes :

o Les ventes en directe consommateur :

Les ventes en wholesale : Forte croissance au niveau de l'activité commerciale auprès des revendeurs indépendants (+32%)

Très belle performance auprès des Grands Magasins (+41.5%) L'unique canal en baisse (-20%) concerne les revendeurs web, qui du fait de la réouverture des magasins physiques, ont connu une baisse d'activité comparé à la forte croissance vécue durant la période Covid. Malgré la très forte hausse des couts de fabrication et d'approvisionnement, Groupe JAJ a su maintenir un taux de marge brute de 44% (en retrait de 4pts vs 2021 mais 2pts supérieur à l'exercice 19/20 pré-covid) à travers une hausse des prix et un mix distribution où le canal de la vente directe consommateur, génératrice de marge supérieure, croit chaque année, notamment via le digital. La marque Schott connait actuellement un essor important, notamment auprès d'une cible plus jeune. Désormais, la répartition de la clientèle par tranche d'âge est très équilibrée entre les 15-30ans les 30- 50ans et les Senior, ce qui permet à la marque d'être moins dépendante et tributaire d'une seule catégorie d'âge. Le taux de marge brute global perd 4 points par rapport à l'exercice antérieur. Ceci s'explique principalement par un effet mix défavorable. En effet, la croissance du CA de RIVIERAS est de +96% versus N-1. Or pour RIVIERAS, les mois les plus importants sont juin et juillet. A cette période (juin 21-juillet21), le nouveau contrat de licence RIVIERAS n'était pas encore entré en vigueur. Par conséquent, la marge brute RIVIERAS était à cette époque-là de 25% (car le contrat de négoce était toujours en vigueur) versus 45% pour SCHOTT. Ceci explique la perte de 4 points. L'EBE affiche un résultat positif de 1 837 K€ soit 7.6% du CA ce qui représente 4 points de plus par rapport à l'exercice précédent. Ceci s'explique principalement par :

une économie de 0.5 point sur le commercial (commissions des agents : 0.2 point et participation

une économie de 0.5 point sur le marketing (communication : 0.4 point et gifting : 0.1 point),

une économie de 1.2 point sur la logistique au niveau du transport sur vente ; en effet, un nouveau benchmark a été réalisé notamment en ce qui concerne le transport des sites web (SCHOTT et RIVIERAS),

une économie de 1.2 point sur la logistique au niveau du transport sur vente ; en effet, un nouveau benchmark a été réalisé notamment en ce qui concerne le transport des sites web (SCHOTT et RIVIERAS), une subvention de 400 K€, représentant 1.7 point de CA, perçue au titre des aides COVID. Le Résultat d'Exploitation se monte à : 906 K€. L'écart entre l'EBE et le Résultat d'Exploitation s'explique principalement par les royalties que nous payons à SCHOTT NYC (0.8 M€) Le Résultat Net s'élève à : 243 K€. L'écart entre le Résultat d'Exploitation et le Résultat Net s'explique fondamentalement par un résultat exceptionnel de -0.7 M€ (Annulation d'avoirs fournisseurs : -0.3 M€, commissions d'agents se référant à des exercices antérieurs : -0.2 M€ et pénalités clients : -0.1 M€) PERSPECTIVES La situation géopolitique reste encore extrêmement complexe avec peu de visibilité sur les mois à venir. Ses conséquences économiques négatives en terme d'inflation et donc de pouvoir d'achat des ménages jettent le trouble sur les prochains trimestres. Et alors que la pandémie internationale de Covid reste toujours présente, il est actuellement difficile d'établir des projections affinées. Néanmoins, fort de sa dynamique commerciale, d'un juste rapport qualité/prix et de son positionnement de marque américaine iconique, Groupe JAJ affiche une forte croissance du carnet de commandes (+30%) Automne/Hiver 2022 sur la marque Schott. Notre principale source de revenu que constitue notre webstore, concentrera l'essentiel des investissements (technique et marketing via les réseaux sociaux), tout en renforçant également nos partenariats avec les acteurs majeurs du marché que ce soit sur le digital (avec les acteurs majeurs du web où nous consolidons et renforçons nos accords et nos prévisions mais également avec des acteurs importants européens sur un segment plus premium avec qui nous démarrons plusieurs collaborations notamment en Italie et en Allemagne), qu'au sein des Grands Magasins (où nous allons obtenir des stands