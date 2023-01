Groupe JAJ : 24/01/2023 Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2022/2023

Groupe JAJ

40 rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL

Contact Presse et Investisseurs : Fabrice JIMENEZ : 01 41 58 62 22

www.jaj.fr

Nous vous communiquons ci-dessous le chiffre d'affaires de GROUPE JAJ :

ANNEE 1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre TOTAL du 1er avril au du 1er juillet au du 1er octobre du 1er avril au 30 juin 30 septembre au 31 décembre 31 décembre France France France France 2022-2023 2 729 915 6 551 228 9 477 945 18 759 088 2021-2022 1 468 894 4 765 962 6 886 789 13 121 645 % 85,8% 37,5% 37,6% 43,0% Export Export Export Export 2022-2023 1 239 079 3 985 091 1 843 813 7 067 983 2021-2022 1 020 169 3 153 754 2 032 867 6 206 790 % 21,5% 26,4% -9,3% 13,9% Total Total Total Total 2022-2023 3 968 994 10 536 319 11 321 759 25 827 072 2020-2021 2 489 063 7 919 716 8 919 656 19 328 435 % 59,5% 33,0% 26,9% 33,6%

Le 3ème trimestre 2022-2023 fait apparaître un chiffre d'affaires de 11 322 K€ soit une croissance de +26,9% (soit environ +2 402 K€).

Cette forte croissance s'explique par le succès rencontré par notre collection Hiver 22/23.

Les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 font apparaître un chiffre d'affaires de 25 827 K€, en croissance de +33,6% (soit environ +6 499 K€) alors que le marché du textile en Europe reste toujours atone, avec un marché de l'habillement, en France

notamment, toujours en recul de plus de 6% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport à 2019, année de reférence pré-Covid.

Cette forte croissance de +33,6% est exceptionnelle car comme indiqué Groupe JAJ surperforme avec une croissance à deux chiffres au sein d'un marché en constante décroissance depuis 15 ans.

De plus, ce dynamisme commercial est à comparé aux neuf premiers mois de l'exercice 2021-2022 qui étaient eux mêmes déjà en croissance de +25,9% versus les neuf premiers mois de l'exercice 2020-2021.

Il s'agit donc d'une croissance à deux chiffres sur une croissance à deux chiffres antérieure.

Cette croissance s'explique essentiellement par la forte attractivité de la marque SCHOTT et le travail mené de front au niveau marketing, commercial et produit.

Notre collection hiver 22/23 rencontre un franc succès auprès des consommateurs en France (+43%) et dans le reste des pays européens (+8,5%).

La marque allie une combinaison unique d'héritage et de modernité avec un rapport qualité/prix attractif et une clientèle hétérogène quelque soit les tranches d'âges.

Notre site internet et nos market places SCHOTT sont en croissance de 23% durant les 9 premiers mois de l'exercice 2022/2023.

Les boutiques à enseigne Schott ont également connu de belles performances durant ces 9 premiers mois, notamment notre boutique des HALLES (+28%), notre boutique située rue DEBELLEYME à Paris, dans le marais (+21%), notre boutique de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE (+15%) et notre outlet situé à TALANGE (+10%).

La croissance de nos boutiques physique est en croissance moyenne de +20% par rapport à 2021.

Groupe JAJ reste toutefois très prudent compte tenu du contexte géo-politique international, de la crise sanitaire qui perdure en Asie notamment pouvant perturber les fabrications, des mouvements sociaux à venir et des conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Malgré le contexte, nous restons optimistes sur l'exercice 22/23.

Les investissements pour moderniser et adapter nos webstores (SCHOTT et RIVIERAS) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires.

Nos webstores sont plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web, les independants et les Grands Magasins.

Par ailleurs, conscient des enjeux climatiques et environnementaux et face à un cadre législatif de plus en plus strict, Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques.

Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'AFNOR, organisme qui accompagnera le Groupe JAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE.

Les actions déjà incrites au calendrier sont la mise en application de la Loi Agec, à travers la création d'une plateforme dé diée à l'information du consommateur, la réduction des emballages plastiques et la prise en compte de leur recyclabilité.

Enfin la mise en place d'un plan d'éco-conception permettra progressivement d'augmenter la part de produits à faible impact

environnemental tout en prenant en compte les aspects sociaux et financiers.

Ce développement porte sur des actions distinctes et conjointes applicables aux 2 marques sous licence, mais visant un même objectif : un développement durable.

Durant ces trois derniers mois voici nos principales actions relatives à la RSE :