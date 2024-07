Groupe JAJ

40 rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL

Contact Presse et Investisseurs : Fabrice JIMENEZ : 01 41 58 62 22

www.jaj.fr

Nous vous communiquons ci-dessous le chiffre d'affaires de GROUPE JAJ :

ANNEE 1er Trimestre du 1er avril au 30 juin 2024-2025 France 2 795 863 2023-2024 3 537 086

-21,0%

Export

2024-2025 784 872 2023-2024 1 038 244

-24,4%

Total

2024-2025 3 580 735 2023-2024 4 575 330

-21,7%

Le 1er trimestre 2024-2025 fait apparaître un chiffre d'affaires de 3 581 K€ soit une décroissance de -22%(-995 K€) versus N-1.

Ceci s'explique essentiellement par plusieurs décalages de livraisons et donc de facturation demandés par plusieurs de nos clients, du premier trimestre vers le second trimestre, voire le troisième trimestre pour un montant total de 1 117 K€ par rapport à l'exercice précédent. Ainsi, si ce décalage n'avait pas eu lieu nous aurions eu une petite croissance de chiffre d'affaires de : +2,7%.

Par ailleurs, nous avons été victime d'une météo exceptionnelle avec des mois d'avril, mai et juin 2024 extrêmement pluvieux. Le mois de mai 2024 a d'ailleurs été le mois le plus pluvieux en France, depuis que les relevés météorologiques existent. De plus, nous souffrons également d'une consommation des ménages en baisse et d'une baisse de trafic généralisée chez nos revendeurs ; le textile étant l'une des premières variables d'ajustement du budget des ménages. Enfin, nous avons également été négativement impacté par le contexte géo- politique et les conséquences de la dissolution du parlement en France.

Il est néanmoins à mettre en perspective le poids relatif du premier trimestre par rapport aux autres trimestres, qui est de loin le plus faible en terme de revenus. Sur N-1 le 1er trimestre a représenté seulement 16% du chiffre d'affaires total annuel.

Néanmoins, ce premier trimestre est tout de même caractérisé par une amélioration du ratio de marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. En effet, celui-ci gagne +0,7 point. Ceci s'explique essentiellement par une baisse des coûts d'achat par rapport à N-1.

Notons cependant quelques belles croissances : +78% en Allemagne et +36% en Espagne.

Soulignons également la très belle progression de notre boutique située à La Rochelle qui croît de +43%.

La marque Schott allie une combinaison unique d'héritage et de modernité avec un rapport qualité/prix attractif et une clientèle hétérogène quelque soit la catégorie sociale et les tranches d'âges.

Rivieras, avec son ADN unique, séduit une clientèle locale et internationale, véhiculant les valeurs de la french riviera durant la periode estivale.

Groupe JAJ reste toutefois confiant dans l'avenir avec un retour à la croissance prévue sur cet exercice 24/25.

Néanmoins, nous restons également prudent dans nos objectifs de croissance, compte tenu des aléas climatiques récurrents et un contexte géo-politique international tendu, de la situation sociale et politique en France et de leurs conséquences économiques chez nos revendeurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens.

Les investissements pour moderniser et adapter nos webstores (SCHOTT et RIVIERAS) aux dernières technologies vont se poursuivre car ils sont essentiels et nécessaires.

Nos webstores Schott et Rivieras sont plus que jamais l'axe de développement principal et prioritaire ainsi que le renforcement de nos partenariats avec les revendeurs majeurs du web, les independants et les Grands Magasins.

Par ailleurs, conscient des enjeux climatiques et environnementaux et face à un cadre législatif de plus en plus strict, Groupe JAJ a décidé d'initier une démarche RSE et d'en intégrer ses principes au centre de sa stratégie et de ses pratiques.

Cette stratégie s'appuiera sur le référentiel de la norme ISO 26000 définie par l'AFNOR, organisme qui accompagnera le Groupe JAJ pour aboutir à terme à une certification ISO 26000, Label Engagé RSE.

Les actions déjà incrites au calendrier sont la mise en application de la Loi Agec, à travers la création d'une plateforme dédiée à l'information du consommateur, la réduction des emballages plastiques et la prise en compte de leur recyclabilité.

Enfin la mise en place d'un plan d'éco-socio-conception permettra progressivement d'augmenter la part de produits à faible impact environnemental tout en prenant en compte les aspects sociaux et financiers.

Ce développement porte sur des actions distinctes et conjointes applicables aux 2 marques sous licence, mais visant un même objectif : un développement durable.

Durant ces dix-huit derniers mois voici nos principales actions relatives à la RSE :