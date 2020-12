Groupe LDLC : A suivre aujourd'hui

Au premier semestre, le distributeur de produits high tech a dévoilé des résultats en forte hausse grâce au dynamisme de son activité. Le résultat net a atteint 14,6 millions d'euros, contre 7,7 millions sur la même période de l’exercice précédent, sachant qu'il incluait 7,6 millions de résultat exceptionnel lié à la vente des bâtiments du groupe. L’excédent brut d’exploitation s’est établi à 25,6 millions d'euros, soit plus de 5 fois l’EBE réalisé sur la même période l’an passé : 4,7 millions.



La marge d'EBE s'est élevée à 8,1% contre 2,1% un auparavant grâce notamment à l'effet de levier opérationnel.



Déjà connu, le chiffre d'affaires a atteint 314,3 millions d'euros, en hausse de 41,6% en publié et de 21% à périmètre constant.



Dans un contexte de profitabilité significativement améliorée, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2020-2021. Il sera détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021.



" Dans un marché où la demande de produits high-tech est forte, pour les particuliers comme pour les entreprises, et stimulée par les nouveaux usages numériques, le Groupe devrait continuer de bénéficier des dynamiques particulièrement favorables que nous observons depuis le début de l'exercice et plus particulièrement sur le 2ème trimestre", a déclaré Olivier de La Clergerie, Directeur général.

Avant d'ajouter : " Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à poursuivre son élan et délivrer des résultats en très nette progression pour l'exercice 2020-2021, avec un objectif de 660 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 53 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation. "