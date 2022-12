Groupe LDLC : A suivre aujourd'hui

LDLC, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech, annonce l'ouverture de quatre nouvelles boutiques sur le mois de décembre, permettant de franchir le cap des 80 magasins sur le territoire français. Il s'agit de LDLC Melun Cesson (7 décembre), LDLC Saint-Nazaire Trignac ( 9 décembre), LDLC Niort (13 décembre) et LDLC Claye-Souilly (14 décembre). Chacune des boutiques dispose d'un atelier LDLC dans lequel les clients peuvent déposer leur matériel informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure.Les salariés des nouveaux magasins de Melun Cesson, St Nazaire Trignac et Claye Souilly profitent de la semaine de 4 jours, mise en place par le Groupe LDLC pour ses plus de 1 000 salariés depuis le 25 janvier 2021.